Рейтинг@Mail.ru
Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/mobilizatsiya-1837976995.html
Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине
Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине - РИА Новости, 12.12.2022
Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на полигоне "Успеновский" и оценил организацию подготовки военнослужащих,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:33
2022-12-12T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
юрий трутнев
сахалин
россия
дальний восток
валерий лимаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834415094_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_749ccfdce4fc5d886ae791d0a8a031bb.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на полигоне "Успеновский" и оценил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства."В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область… Трутнев проверил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев на полигоне "Успеновский". Вместе с вице-премьером в рабочей поездке принял участие губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Организацию боевой подготовки на полигоне представил временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка", - говорится в сообщении.Уточняется, что обучение военнослужащих, мобилизованных и добровольцев на полигоне организовано по различным видам военных дисциплин. Проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием, гранатомётами, переносными зенитными ракетными комплексами. Организована инженерная подготовка, занятия по тактической медицине. Ведётся подготовка артиллерийских подразделений (минометных расчётов и реактивных систем залпового огня).Обучение бойцов организовано инструкторами, прошедшими вооружённые конфликты, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине.Кроме того, на полигоне "Успеновский" проводится подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов сахалинского производства. Бойцов обучают действовать в нестандартных ситуациях, в том числе в условиях радиоэлектронных помех, когда теряется управление техникой.
https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
сахалин
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834415094_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_af017f351e921e5eef3d476fa87ff6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, юрий трутнев, сахалин, россия, дальний восток, валерий лимаренко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Юрий Трутнев, Сахалин, Россия, Дальний Восток, Валерий Лимаренко
10:33 12.12.2022
 
Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине

Полпред в ДФО Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на полигоне "Успеновский" и оценил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область… Трутнев проверил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев на полигоне "Успеновский". Вместе с вице-премьером в рабочей поездке принял участие губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Организацию боевой подготовки на полигоне представил временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка", - говорится в сообщении.
Мобилизованные бойцы: Русские не сдаются, победа будет за нами - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 09:30Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками
Уточняется, что обучение военнослужащих, мобилизованных и добровольцев на полигоне организовано по различным видам военных дисциплин. Проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием, гранатомётами, переносными зенитными ракетными комплексами. Организована инженерная подготовка, занятия по тактической медицине. Ведётся подготовка артиллерийских подразделений (минометных расчётов и реактивных систем залпового огня).
Обучение бойцов организовано инструкторами, прошедшими вооружённые конфликты, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, на полигоне "Успеновский" проводится подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов сахалинского производства. Бойцов обучают действовать в нестандартных ситуациях, в том числе в условиях радиоэлектронных помех, когда теряется управление техникой.
Начальник Центра беспилотных систем Инок запускает квадрокоптер с руки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они изменили представления о войне". Кого готовят в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЮрий ТрутневСахалинРоссияДальний ВостокВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала