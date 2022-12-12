https://ria.ru/20221212/mobilizatsiya-1837976995.html

Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине

Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине - РИА Новости, 12.12.2022

Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на полигоне "Успеновский" и оценил организацию подготовки военнослужащих,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:33

2022-12-12T10:33

2022-12-12T10:33

специальная военная операция на украине

безопасность

юрий трутнев

сахалин

россия

дальний восток

валерий лимаренко

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на полигоне "Успеновский" и оценил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства."В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область… Трутнев проверил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев на полигоне "Успеновский". Вместе с вице-премьером в рабочей поездке принял участие губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Организацию боевой подготовки на полигоне представил временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка", - говорится в сообщении.Уточняется, что обучение военнослужащих, мобилизованных и добровольцев на полигоне организовано по различным видам военных дисциплин. Проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием, гранатомётами, переносными зенитными ракетными комплексами. Организована инженерная подготовка, занятия по тактической медицине. Ведётся подготовка артиллерийских подразделений (минометных расчётов и реактивных систем залпового огня).Обучение бойцов организовано инструкторами, прошедшими вооружённые конфликты, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине.Кроме того, на полигоне "Успеновский" проводится подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов сахалинского производства. Бойцов обучают действовать в нестандартных ситуациях, в том числе в условиях радиоэлектронных помех, когда теряется управление техникой.

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

сахалин

россия

дальний восток

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Ольга Фомченкова

безопасность, юрий трутнев, сахалин, россия, дальний восток, валерий лимаренко