Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине
Полпред в ДФО Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на полигоне "Успеновский" и оценил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область… Трутнев проверил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев на полигоне "Успеновский". Вместе с вице-премьером в рабочей поездке принял участие губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Организацию боевой подготовки на полигоне представил временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обучение военнослужащих, мобилизованных и добровольцев на полигоне организовано по различным видам военных дисциплин. Проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием, гранатомётами, переносными зенитными ракетными комплексами. Организована инженерная подготовка, занятия по тактической медицине. Ведётся подготовка артиллерийских подразделений (минометных расчётов и реактивных систем залпового огня).
Обучение бойцов организовано инструкторами, прошедшими вооружённые конфликты, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, на полигоне "Успеновский" проводится подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов сахалинского производства. Бойцов обучают действовать в нестандартных ситуациях, в том числе в условиях радиоэлектронных помех, когда теряется управление техникой.