https://ria.ru/20221212/mkad-1838134307.html

На МКАД столкнулись пять машин

На МКАД столкнулись пять машин - РИА Новости, 12.12.2022

На МКАД столкнулись пять машин

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:12

2022-12-12T17:12

2022-12-12T17:12

мкад

происшествия

авто

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в сторону Новокуркинского шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти", - говорится в сообщении.Позднее департамент уточнил, что движение восстановили уже по всем пяти полосам. Есть ли пострадавшие в ДТП, уточняется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мкад, происшествия, авто, россия, москва, дтп