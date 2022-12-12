https://ria.ru/20221212/mkad-1838134307.html
На МКАД столкнулись пять машин
На МКАД столкнулись пять машин - РИА Новости, 12.12.2022
На МКАД столкнулись пять машин
ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:12
2022-12-12T17:12
2022-12-12T17:12
мкад
происшествия
авто
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дтп
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в сторону Новокуркинского шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти", - говорится в сообщении.Позднее департамент уточнил, что движение восстановили уже по всем пяти полосам. Есть ли пострадавшие в ДТП, уточняется.
https://ria.ru/20221212/dtp-1838007086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На МКАД столкнулись пять машин
На внутренней стороне 69-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей