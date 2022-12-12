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На МКАД столкнулись пять машин - РИА Новости, 12.12.2022
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На МКАД столкнулись пять машин
На МКАД столкнулись пять машин - РИА Новости, 12.12.2022
На МКАД столкнулись пять машин
ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:12
2022-12-12T17:12
мкад
происшествия
авто
россия
москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в сторону Новокуркинского шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти", - говорится в сообщении.Позднее департамент уточнил, что движение восстановили уже по всем пяти полосам. Есть ли пострадавшие в ДТП, уточняется.
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мкад, происшествия, авто, россия, москва, дтп
МКАД, Происшествия, Авто, Россия, Москва, ДТП
17:12 12.12.2022
 
На МКАД столкнулись пять машин

На внутренней стороне 69-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в сторону Новокуркинского шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти", - говорится в сообщении.
Позднее департамент уточнил, что движение восстановили уже по всем пяти полосам. Есть ли пострадавшие в ДТП, уточняется.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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