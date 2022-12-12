"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении
Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 поразила командный пункт ВСУ на Запорожском направлении.
Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 поразила командный пункт ВСУ на Запорожском направлении.
Как рассказал командир взвода с позывным Идель, военные получили команду на уничтожение противника.
Как рассказал командир взвода с позывным Идель, военные получили команду на уничтожение противника.
Засечку провели с помощью квадрокоптера.
Засечку провели с помощью квадрокоптера.
По вычисленным координатам удалось определить скопление украинских войск.
По вычисленным координатам удалось определить скопление украинских войск.
Им нанесли огневое поражение.
Ориентировочная численность ВСУ в уничтоженном командном пункте составила до десяти человек и две единицы техники.
Ориентировочная численность ВСУ в уничтоженном командном пункте составила до десяти человек и две единицы техники.
Военные широко применяют 120-миллиметровые минометы 2Б11 как при обороне, так и при наступлении.
Военные широко применяют 120-миллиметровые минометы 2Б11 как при обороне, так и при наступлении.
Скорострельность орудия составляет до 15 выстрелов в минуту.
Скорострельность орудия составляет до 15 выстрелов в минуту.
Дальность стрельбы — от 500 метров до семи километров.
Дальность стрельбы — от 500 метров до семи километров.
При использовании высокоточных корректируемых мин системы "Грань" эффективная дальность миномета увеличивается до девяти километров.
При использовании высокоточных корректируемых мин системы "Грань" эффективная дальность миномета увеличивается до девяти километров.