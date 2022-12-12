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"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/minomety-1837975099.html
"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении
"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.12.2022
"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении
Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации. Работа минометного расчета на Запорожском направлении — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.12.2022
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специальная военная операция на украине
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украина
россия
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Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации. Работа минометного расчета на Запорожском направлении — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
11:22 12.12.2022 (обновлено: 22:24 12.12.2022)
 

"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации. Работа минометного расчета на Запорожском направлении — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 поразила командный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
1 из 10

Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 поразила командный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Как рассказал командир взвода с позывным Идель, военные получили команду на уничтожение противника.

Работа минометного расчета на Запорожском направлении
2 из 10

Как рассказал командир взвода с позывным Идель, военные получили команду на уничтожение противника.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Засечку провели с помощью квадрокоптера.

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции
3 из 10

Засечку провели с помощью квадрокоптера.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По вычисленным координатам удалось определить скопление украинских войск.

Работа минометного расчета на Запорожском направлении
4 из 10

По вычисленным координатам удалось определить скопление украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Им нанесли огневое поражение.

Работа минометного расчета на Запорожском направлении
5 из 10

Им нанесли огневое поражение.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Ориентировочная численность ВСУ в уничтоженном командном пункте составила до десяти человек и две единицы техники.

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
6 из 10

Ориентировочная численность ВСУ в уничтоженном командном пункте составила до десяти человек и две единицы техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Военные широко применяют 120-миллиметровые минометы 2Б11 как при обороне, так и при наступлении.

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
7 из 10

Военные широко применяют 120-миллиметровые минометы 2Б11 как при обороне, так и при наступлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Скорострельность орудия составляет до 15 выстрелов в минуту.

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
8 из 10

Скорострельность орудия составляет до 15 выстрелов в минуту.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Дальность стрельбы — от 500 метров до семи километров.

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
9 из 10

Дальность стрельбы — от 500 метров до семи километров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

При использовании высокоточных корректируемых мин системы "Грань" эффективная дальность миномета увеличивается до девяти километров.

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении
10 из 10

При использовании высокоточных корректируемых мин системы "Грань" эффективная дальность миномета увеличивается до девяти километров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Специальная военная операция на УкраинеФотоВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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