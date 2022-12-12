https://ria.ru/20221212/minomety-1837975099.html

"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении

"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.12.2022

"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении

Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации. Работа минометного расчета на Запорожском направлении — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.12.2022

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фото

специальная военная операция на украине

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Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации. Работа минометного расчета на Запорожском направлении — в фотоленте Ria.ru.

украина

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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