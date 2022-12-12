https://ria.ru/20221212/miller-1838003526.html

Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер

Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер - РИА Новости, 12.12.2022

Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер

В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:30

2022-12-12T14:30

2022-12-12T14:30

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет The Hollywood Reporter. Мастера не стало через два дня после его юбилея. Он умер во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Художник болел онкологией (cancer survivor) и ушел после продолжительного пребывания в хосписе. Миллер 30 лет проработал в "Industrial Light & Magic (ILM)". Компания занимается спецэффектами в голливудских фильмах.В фильмографии скульптора порядка 50 художественных фильмов и множество других проектов. Например, он создал золоте бикини принцессы Леи. В нем Керри Фишер появляется в шестом эпизоде "Звездных войн" — "Возвращение джедая". Такой наряд ее героиня была вынуждена носить в плену у Джаббы Хатта. Также Миллер отвечал за создание похожей на осьминога бороды капитана "Летучего голландца" Дейви Джонса в "Пиратах Карибского моря".

https://ria.ru/20221206/alley-1836582794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды