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Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер - РИА Новости, 12.12.2022
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Культура
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Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер
Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер - РИА Новости, 12.12.2022
Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер
В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:30
2022-12-12T14:30
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет The Hollywood Reporter. Мастера не стало через два дня после его юбилея. Он умер во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Художник болел онкологией (cancer survivor) и ушел после продолжительного пребывания в хосписе. Миллер 30 лет проработал в "Industrial Light &amp; Magic (ILM)". Компания занимается спецэффектами в голливудских фильмах.В фильмографии скульптора порядка 50 художественных фильмов и множество других проектов. Например, он создал золоте бикини принцессы Леи. В нем Керри Фишер появляется в шестом эпизоде "Звездных войн" — "Возвращение джедая". Такой наряд ее героиня была вынуждена носить в плену у Джаббы Хатта. Также Миллер отвечал за создание похожей на осьминога бороды капитана "Летучего голландца" Дейви Джонса в "Пиратах Карибского моря".
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
14:30 12.12.2022
 
Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер

Создатель золотого бикини принцессы Леи скульптор Ричард Миллер умер в возрасте 80 лет

© Фото : Industrial Light & MagicСкульптор Ричард Миллер
Скульптор Ричард Миллер - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Industrial Light & Magic
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет The Hollywood Reporter.
Мастера не стало через два дня после его юбилея. Он умер во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Художник болел онкологией (cancer survivor) и ушел после продолжительного пребывания в хосписе.
Миллер 30 лет проработал в "Industrial Light & Magic (ILM)". Компания занимается спецэффектами в голливудских фильмах.
В фильмографии скульптора порядка 50 художественных фильмов и множество других проектов. Например, он создал золоте бикини принцессы Леи. В нем Керри Фишер появляется в шестом эпизоде "Звездных войн" — "Возвращение джедая". Такой наряд ее героиня была вынуждена носить в плену у Джаббы Хатта.
© Lucasfilm Ltd. (1983)Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"
Также Миллер отвечал за создание похожей на осьминога бороды капитана "Летучего голландца" Дейви Джонса в "Пиратах Карибского моря".
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