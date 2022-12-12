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Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер
Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер - РИА Новости, 12.12.2022
Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер
В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:30
2022-12-12T14:30
2022-12-12T14:30
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет The Hollywood Reporter. Мастера не стало через два дня после его юбилея. Он умер во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Художник болел онкологией (cancer survivor) и ушел после продолжительного пребывания в хосписе. Миллер 30 лет проработал в "Industrial Light & Magic (ILM)". Компания занимается спецэффектами в голливудских фильмах.В фильмографии скульптора порядка 50 художественных фильмов и множество других проектов. Например, он создал золоте бикини принцессы Леи. В нем Керри Фишер появляется в шестом эпизоде "Звездных войн" — "Возвращение джедая". Такой наряд ее героиня была вынуждена носить в плену у Джаббы Хатта. Также Миллер отвечал за создание похожей на осьминога бороды капитана "Летучего голландца" Дейви Джонса в "Пиратах Карибского моря".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Умер создатель золотого бикини принцессы Леи Ричард Миллер
Создатель золотого бикини принцессы Леи скульптор Ричард Миллер умер в возрасте 80 лет
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
В возрасте 80 лет скончался дизайнер и скульптор Ричард Миллер, пишет
The Hollywood Reporter.
Мастера не стало через два дня после его юбилея. Он умер во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Художник болел онкологией (cancer survivor) и ушел после продолжительного пребывания в хосписе.
Миллер 30 лет проработал в "Industrial Light & Magic (ILM)". Компания занимается спецэффектами в голливудских фильмах.
В фильмографии скульптора порядка 50 художественных фильмов и множество других проектов. Например, он создал золоте бикини принцессы Леи. В нем Керри Фишер появляется в шестом эпизоде "Звездных войн" — "Возвращение джедая". Такой наряд ее героиня была вынуждена носить в плену у Джаббы Хатта.
Также Миллер отвечал за создание похожей на осьминога бороды капитана "Летучего голландца" Дейви Джонса в "Пиратах Карибского моря".