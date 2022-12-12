https://ria.ru/20221212/mekhanizm-1838176214.html

Европейский дипломат прокомментировал скачки цен на нефть в ЕС

Европейский дипломат прокомментировал скачки цен на нефть в ЕС - РИА Новости, 12.12.2022

Европейский дипломат прокомментировал скачки цен на нефть в ЕС

Единства между странами Евросоюза по обсуждаемому новому механизму ограничения скачков цен на газ в ЕС пока нет, сказал журналистам высокопоставленный дипломат... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:26

2022-12-12T19:26

2022-12-12T19:54

экономика

цены на нефть

чехия

евросоюз

еврокомиссия

единство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_228:577:2844:2048_1920x0_80_0_0_0ae9894111bb30b064c7dd35808ecaa1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Единства между странами Евросоюза по обсуждаемому новому механизму ограничения скачков цен на газ в ЕС пока нет, сказал журналистам высокопоставленный дипломат ЕС."Я верю, что мы двигаемся в правильном направлении, но мы пока не достигли цели", - рассказал он.По словам собеседника журналистов, представители стран союза обсуждали создание этого механизма на уровне постпредов при ЕС в субботу. Тогда между странами остались разногласия, в частности, по уровню предельной цены и количеству дней, которое она должна держаться, чтобы механизм был запущен. Предполагалось, что после включения механизма сделки по цене выше лимита на крупнейшем европейском газовом хабе TTF совершаться не будут.Ещё одно обсуждение проекта механизма постпредами запланировано на вечер понедельника.Чешское председательство в Совете ЕС, по словам дипломата, стремиться к тому, чтобы обеспечить максимальную поддержку этому механизму, к которому уже предлагалось несколько поправок.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. Он призван сдерживать сильные всплески стоимости этого топливо.ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт/ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но у них возникли разногласия. В частности, как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны Евросоюза сильно расходились в мнениях относительно уровня предела для цены газа.Министры энергетики на внеочередном заседании 13 декабря попробуют предварительно согласовать этот новый механизм.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838138162.html

https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html

https://ria.ru/20221212/resursy-1837968857.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, чехия, евросоюз, еврокомиссия, единство