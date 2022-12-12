https://ria.ru/20221212/meditsina-1838044870.html

Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам

Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам - РИА Новости, 12.12.2022

Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам

Работники медорганизаций должны проявлять эмпатию к пациентам и создавать атмосферу взаимного уважения, важно, чтобы это происходило с первых же минут общения – РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:46

2022-12-12T13:46

2022-12-12T13:46

общество

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Работники медорганизаций должны проявлять эмпатию к пациентам и создавать атмосферу взаимного уважения, важно, чтобы это происходило с первых же минут общения – с записи на прием к врачу, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу. При общении с пациентом во время записи на прием рекомендуется использовать речевые модули и не употреблять фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие."Работникам медорганизаций важно проявлять эмпатию по отношению к пациенту, должна быть создана атмосфера взаимного уважения и конструктивного взаимодействия", - сказал Кузнецов. Он отметил, что сегодня первостепенное значение имеет создание условий для роста удовлетворенности граждан медицинской помощью. При этом впечатление у пациента начинает складываться уже в момент первого контакта - записи на прием к врачу, уточнил помощник министра.По его словам, Минздравом проводится большая работа по повышению доступности и эффективности дистанционной записи, включая изменение подходов к организации работы первичного звена здравоохранения.

https://ria.ru/20221130/nablyudenie-1835423675.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)