https://ria.ru/20221212/meditsina-1838044870.html
Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам
Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам - РИА Новости, 12.12.2022
Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам
Работники медорганизаций должны проявлять эмпатию к пациентам и создавать атмосферу взаимного уважения, важно, чтобы это происходило с первых же минут общения – РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:46
2022-12-12T13:46
2022-12-12T13:46
общество
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Работники медорганизаций должны проявлять эмпатию к пациентам и создавать атмосферу взаимного уважения, важно, чтобы это происходило с первых же минут общения – с записи на прием к врачу, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу. При общении с пациентом во время записи на прием рекомендуется использовать речевые модули и не употреблять фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие."Работникам медорганизаций важно проявлять эмпатию по отношению к пациенту, должна быть создана атмосфера взаимного уважения и конструктивного взаимодействия", - сказал Кузнецов. Он отметил, что сегодня первостепенное значение имеет создание условий для роста удовлетворенности граждан медицинской помощью. При этом впечатление у пациента начинает складываться уже в момент первого контакта - записи на прием к врачу, уточнил помощник министра.По его словам, Минздравом проводится большая работа по повышению доступности и эффективности дистанционной записи, включая изменение подходов к организации работы первичного звена здравоохранения.
https://ria.ru/20221130/nablyudenie-1835423675.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам
Минздрав призвал врачей проявлять эмпатию к пациентам и создавать атмосферу взаимоуважения
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Работники медорганизаций должны проявлять эмпатию к пациентам и создавать атмосферу взаимного уважения, важно, чтобы это происходило с первых же минут общения – с записи на прием к врачу, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу. При общении с пациентом во время записи на прием рекомендуется использовать речевые модули и не употреблять фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие.
"Работникам медорганизаций важно проявлять эмпатию по отношению к пациенту, должна быть создана атмосфера взаимного уважения и конструктивного взаимодействия", - сказал Кузнецов. Он отметил, что сегодня первостепенное значение имеет создание условий для роста удовлетворенности граждан медицинской помощью. При этом впечатление у пациента начинает складываться уже в момент первого контакта - записи на прием к врачу, уточнил помощник министра.
По его словам, Минздравом проводится большая работа по повышению доступности и эффективности дистанционной записи, включая изменение подходов к организации работы первичного звена здравоохранения.