https://ria.ru/20221212/mediki-1837950277.html
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.12.2022
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР
Большое количество украинских медиков прибыло в район города Артемовск (украинское название Бахмут) и близлежащие населенные пункты из-за больших потерь ВСУ на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:33
2022-12-12T07:33
2022-12-12T07:39
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
киев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Большое количество украинских медиков прибыло в район города Артемовск (украинское название Бахмут) и близлежащие населенные пункты из-за больших потерь ВСУ на этом участке фронта, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.Марочко объяснил это большими потерями в рядах украинских войск.По данным российского Минобороны, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск
https://ria.ru/20221211/transplantologi-1837805402.html
артемовск
киев
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андрей марочко, артемовск, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика
07:33 12.12.2022 (обновлено: 07:39 12.12.2022)
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: большое число украинских медиков прибыло в район города Артемовск