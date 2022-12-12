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В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/mediki-1837950277.html
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.12.2022
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР
Большое количество украинских медиков прибыло в район города Артемовск (украинское название Бахмут) и близлежащие населенные пункты из-за больших потерь ВСУ на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:33
2022-12-12T07:39
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
киев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Большое количество украинских медиков прибыло в район города Артемовск (украинское название Бахмут) и близлежащие населенные пункты из-за больших потерь ВСУ на этом участке фронта, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.Марочко объяснил это большими потерями в рядах украинских войск.По данным российского Минобороны, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск
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андрей марочко, артемовск, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика
07:33 12.12.2022 (обновлено: 07:39 12.12.2022)
 
В район Артемовска прибыло много украинских медиков, сообщили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: большое число украинских медиков прибыло в район города Артемовск

© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный в Артемовске
Раненый украинский военный в Артемовске - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный в Артемовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Большое количество украинских медиков прибыло в район города Артемовск (украинское название Бахмут) и близлежащие населенные пункты из-за больших потерь ВСУ на этом участке фронта, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

"В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины", - заявил он.

Марочко объяснил это большими потерями в рядах украинских войск.
По данным российского Минобороны, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск
Полковник полиции ЛНР об украинских черных трансплантологах - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 04:07Специальная военная операция на Украине
В ЛНР сообщили о появлении под Артемовском "черных трансплантологов"
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоАртемовскКиевЛуганская Народная Республика
 
 
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