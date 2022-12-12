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У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2022
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У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков
У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2022
У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков
Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:16
2022-12-12T14:21
россия
владимир путин
эммануэль макрон
франция
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Нет, в плана такого разговора нет, потому что до сих пор не было никаких инициатив с французской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Макроном в связи с заявлениями о соответствующих намерениях последнего.
https://ria.ru/20221212/frantsiya-1837996249.html
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россия, владимир путин, эммануэль макрон, франция, в мире, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция, В мире, Дмитрий Песков
14:16 12.12.2022 (обновлено: 14:21 12.12.2022)
 
У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков

Песков: у Путина нет в плане разговора с Макроном, инициатив с французской стороны не было

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет, в плана такого разговора нет, потому что до сих пор не было никаких инициатив с французской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Макроном в связи с заявлениями о соответствующих намерениях последнего.
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:33
Брижит Макрон примет супругу Зеленского в Елисейском дворце
 
РоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияВ миреДмитрий Песков
 
 
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