https://ria.ru/20221212/makron-1838061552.html

У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков

У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2022

У Путина нет в плане разговора с Макроном, заявил Песков

Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:16

2022-12-12T14:16

2022-12-12T14:21

россия

владимир путин

эммануэль макрон

франция

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Нет, в плана такого разговора нет, потому что до сих пор не было никаких инициатив с французской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Макроном в связи с заявлениями о соответствующих намерениях последнего.

https://ria.ru/20221212/frantsiya-1837996249.html

россия

франция

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, эммануэль макрон, франция, в мире, дмитрий песков