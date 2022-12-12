https://ria.ru/20221212/lotereya-1838136533.html

Житель Тамбовской области выиграл 3,7 миллиона рублей благодаря гороскопу

Житель Тамбовской области выиграл 3,7 миллиона рублей благодаря гороскопу - РИА Новости, 12.12.2022

Житель Тамбовской области выиграл 3,7 миллиона рублей благодаря гороскопу

Житель города Рассказово Тамбовской области выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерею через две недели после того, как уволился с работы, выигрыш ему предсказал... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:24

2022-12-12T17:24

2022-12-12T17:25

общество

тамбовская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Житель города Рассказово Тамбовской области выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерею через две недели после того, как уволился с работы, выигрыш ему предсказал гороскоп, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи"."Александр Вознесенский из города Рассказово Тамбовской области выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерею через две недели после того, как уволился с работы", - говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба, выигрыш мужчине предсказал гороскоп. "Я прочитал в гороскопе, что меня в конце ноября ждет выигрыш в лотерею, и я начал активнее ставить в ноябре. Ноябрь прошел, и я подумал, что гороскопы врут, но все равно, получается, попал, но по старому стилю. Хочешь-не хочешь, поверишь в удачу теперь", - рассказывает победитель, слова которого приводятся в сообщении.Он также добавил, что играет не часто и ставит 50-100 рублей, однако в этот раз ему удалось заполучить куш."Я играю не часто, обычно покупаю билеты на 50-100 рублей. В этот день отмечали с гостями день рождения дочки. Я сижу на диване, думаю: куплю билеты на 100 рублей и больше не буду играть. Выиграл 55 рублей, поставил снова, и тут приходит СМС, а там цифры непонятные – 3,7 - таких вообще быть не должно. Пришел к жене на кухню, говорю: посмотри, что за шесть цифр тут написано. Так и понял, что выиграл 3,7 миллиона", - цитирует Вознесенского пресс-служба.Победитель планирует отдать часть приза на благотворительность, а остальное - своим детям, сообщили в компании.

https://ria.ru/20221124/lotereya-1833848342.html

https://ria.ru/20221026/vyigrysh-1826955251.html

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тамбовская область