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ВСУ обстреляли Сватово - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Сватово
ВСУ обстреляли Сватово - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:28
2022-12-12T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
сватово
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что по предварительной информации есть разрушения и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
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сватово
луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, сватово, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина
21:28 12.12.2022
 
ВСУ обстреляли Сватово

Представительство ЛНР: украинские боевики обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В 18.00 по населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметра (пять снарядов). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что по предварительной информации есть разрушения и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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