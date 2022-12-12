https://ria.ru/20221212/lnr-1838194728.html
ВСУ обстреляли Сватово
ВСУ обстреляли Сватово - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:28
2022-12-12T21:28
2022-12-12T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
сватово
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что по предварительной информации есть разрушения и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, сватово, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина