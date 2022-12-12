https://ria.ru/20221212/lnr-1838194728.html

ВСУ обстреляли Сватово

ВСУ обстреляли Сватово - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ обстреляли Сватово

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:28

2022-12-12T21:28

2022-12-12T21:28

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

сватово

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что по предварительной информации есть разрушения и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

луганская народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрей марочко, сватово, луганская народная республика, украина