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Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии - РИА Новости, 12.12.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
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Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии
Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии - РИА Новости, 12.12.2022
Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии
Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T02:22
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война в сирии
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщили в воскресенье в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).Как отмечается, уничтожение двух членов ИГ* позволит нарушить возможность террористической организации планировать и реализовывать "дестабилизирующие атаки" на Ближнем Востоке.В CENTCOM добавили, что, по предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
02:22 12.12.2022 (обновлено: 02:44 12.12.2022)
 
Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии

Центральное командование США сообщило о ликвидации двух боевиков ИГ* в Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Craig JensenВертолет ВВС США
Вертолет ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Craig Jensen
Вертолет ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщили в воскресенье в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы Центрального командования США провели успешный вертолетный рейд на востоке Сирии 11 декабря в 2:57 по местному времени, уничтожив двух представителей ИГ*", - говорится в опубликованном заявлении.
Как отмечается, уничтожение двух членов ИГ* позволит нарушить возможность террористической организации планировать и реализовывать "дестабилизирующие атаки" на Ближнем Востоке.
В CENTCOM добавили, что, по предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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