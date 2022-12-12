https://ria.ru/20221212/likvidatsiya-1837940992.html

Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии

Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии - РИА Новости, 12.12.2022

Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии

Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T02:22

2022-12-12T02:22

2022-12-12T02:44

война в сирии

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщили в воскресенье в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).Как отмечается, уничтожение двух членов ИГ* позволит нарушить возможность террористической организации планировать и реализовывать "дестабилизирующие атаки" на Ближнем Востоке.В CENTCOM добавили, что, по предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20221130/likvidatsiya-1835426566.html

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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша