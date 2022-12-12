https://ria.ru/20221212/likvidatsiya-1837940992.html
Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии
Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии - РИА Новости, 12.12.2022
Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии
Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T02:22
2022-12-12T02:22
2022-12-12T02:44
война в сирии
в мире
сирия
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151345/48/1513454863_0:278:5332:3277_1920x0_80_0_0_5775238edd60e5fa8761540a0733a26a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщили в воскресенье в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).Как отмечается, уничтожение двух членов ИГ* позволит нарушить возможность террористической организации планировать и реализовывать "дестабилизирующие атаки" на Ближнем Востоке.В CENTCOM добавили, что, по предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20221130/likvidatsiya-1835426566.html
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151345/48/1513454863_296:0:5036:3555_1920x0_80_0_0_c705170893636ac98901ad75a57d284e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
02:22 12.12.2022 (обновлено: 02:44 12.12.2022)
Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ* на востоке Сирии
Центральное командование США сообщило о ликвидации двух боевиков ИГ* в Сирии