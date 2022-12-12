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Губернатор Азаров вручил ключи от квартир детям-сиротам

Губернатор Азаров вручил ключи от квартир детям-сиротам - РИА Новости, 12.12.2022

Губернатор Азаров вручил ключи от квартир детям-сиротам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от однокомнатных квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:01

2022-12-12T15:01

2022-12-12T15:42

самарская область

самара

россия

дмитрий азаров

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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от однокомнатных квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от однокомнатных квартир детям-сиротам, а также тем, кто остался без попечения родителей", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, жилье молодые ребята получили в новых домах – на 18-м километре Московского шоссе в ЖК "Рассвет"."Новое жилье – это еще один шаг в настоящую самостоятельную жизнь, это шаг в светлое будущее. Теперь вы полноправные хозяева своего жилья. Пусть в ваших домах поселится счастье и радость побед, достижений. Желаю вам добрых человеческих отношений, любви и добра. Каждый год мы увеличиваем темпы предоставления жилья. Уверен, что с накопленными проблемами справимся", - цитирует Азарова пресс-служба.В текущем году Самаре на обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот из областного бюджета было выделено более 1,3 миллиарда рублей, еще 116,6 миллиона рублей – из бюджета города. На эти средства всего будет приобретено 346 квартир.По данным пресс-службы, Александр Антонов без попечения родителей остался в десятилетнем возрасте. Сначала жил в интернате, потом до совершеннолетия - под опекой старшего брата. Молодой человек окончил Самарский государственный колледж, отслужил в армии, сейчас работает в отряде специального назначения ГУ МВД России по Самарской области "Гром". В очереди на жилье он стоял с 2020 года. В августе этого года Александр женился, до декабря молодожены снимали квартиру, теперь готовятся к переезду."Очень рад, что получил квартиру, что теперь не нужно снимать, можно по своему желанию обустроить пространство, чтобы было уютно и комфортно. Квартира просторная, 49 квадратов для однушки – очень хорошо", – приводит слова Антонова пресс-служба."Когда позвонили и сказали, чтобы я приходила за ключами, очень обрадовалась. Квартирой довольна, из окна прекрасный вид. Родные мои – бабушка и младшая сестра – за меня тоже радуются. Надеюсь, что сестренка тоже в будущем получит свою квартиру", – цитирует пресс-служба Дарью Дородневу, которая получила ключи от квартиры.По данным пресс-службы, в каждой квартире сделан чистовой ремонт, установлены все приборы учета и сантехника. Рядом с жилым комплексом комфорт-класса есть магазины и торговые центры, школа, детский сад и поликлиника.Глава Самары Елена Лапушкина добавила, что после передачи ключей дети-сироты без внимания не останутся. "Мы смотрим жилищные условия, смотрим, как ребята адаптируются к самостоятельной жизни и при необходимости оказываем дополнительную помощь и поддержку", – цитирует Лапушкину пресс-служба.С 2018 по 2021 годы в Самарской области новое жилье получили 2706 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2022 году квартиры получат всего 867 человек.

https://ria.ru/20221210/vyplaty-1837700074.html

https://ria.ru/20221205/zhile-1836337072.html

https://ria.ru/20221031/priamure-1828022327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарская область, самара, россия, дмитрий азаров