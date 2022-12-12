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В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение
В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение - РИА Новости, 12.12.2022
В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение
Сообщения о якобы планах властей Курской области ввести в регионе военное положение являются фейками, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора области... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:23
2022-12-12T13:23
2022-12-12T13:25
специальная военная операция на украине
курская область
общество
администрация курской области
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Сообщения о якобы планах властей Курской области ввести в регионе военное положение являются фейками, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора области Анастасия Гурина.В местных Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что власти Курской области готовятся ввести военное положение в случае необходимости и якобы после принятия такого решения на охрану территории выйдут 6000 народных дружинников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, общество, администрация курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Общество, Администрация Курской области
13:23 12.12.2022 (обновлено: 13:25 12.12.2022)
В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение
В администрации Курской области сообщения о планах ввести военное положение назвали чушью