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Официальный курс доллара на вторник составил 62,77 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 62,77 рубля - РИА Новости, 12.12.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 62,77 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 38,61 копейки - до 62,7674 рубля, курс юаня - на 2,2 копейки, до 8,9843 рубля, евро - РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:06
2022-12-12T16:06
2022-12-12T16:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 38,61 копейки - до 62,7674 рубля, курс юаня - на 2,2 копейки, до 8,9843 рубля, евро - на 42,93 копейки, до 66,2700 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
16:06 12.12.2022 (обновлено: 16:08 12.12.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 62,77 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,77 рубля, евро — до 66,27 рубля