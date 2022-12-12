https://ria.ru/20221212/kran-1837997816.html
В Хакасии рабочий погиб при падении крана с высоты 42 метров
В Хакасии рабочий погиб при падении крана с высоты 42 метров - РИА Новости, 12.12.2022
В Хакасии рабочий погиб при падении крана с высоты 42 метров
Один рабочий погиб, а еще двое пострадали в понедельник при падении крана в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:37
республика хакасия
происшествия
абакан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Один рабочий погиб, а еще двое пострадали в понедельник при падении крана в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ."При подъеме машинистом башенного крана бетонных плит стрела накренилась, и кран упал с высоты не менее 42 метров. В результате падения машинист крана, находившийся в кабине, скончался на месте происшествия, два других работника получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие мужчины доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь", - говорится в релизе.По предварительным данным, инцидент произошел на площадке по возведению жилых многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика хакасия, происшествия, абакан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Хакасия, Происшествия, Абакан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии рабочий погиб при падении крана с высоты 42 метров
В Абакане один рабочий погиб и двое пострадали при падении крана с высоты 42 метров
КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Один рабочий погиб, а еще двое пострадали в понедельник при падении крана в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
"При подъеме машинистом башенного крана бетонных плит стрела накренилась, и кран упал с высоты не менее 42 метров. В результате падения машинист крана, находившийся в кабине, скончался на месте происшествия, два других работника получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие мужчины доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь", - говорится в релизе.
По предварительным данным, инцидент произошел на площадке по возведению жилых многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.