https://ria.ru/20221212/kran-1837997816.html

В Хакасии рабочий погиб при падении крана с высоты 42 метров

В Хакасии рабочий погиб при падении крана с высоты 42 метров - РИА Новости, 12.12.2022

В Хакасии рабочий погиб при падении крана с высоты 42 метров

Один рабочий погиб, а еще двое пострадали в понедельник при падении крана в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:37

2022-12-12T11:37

2022-12-12T11:37

республика хакасия

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абакан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Один рабочий погиб, а еще двое пострадали в понедельник при падении крана в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ."При подъеме машинистом башенного крана бетонных плит стрела накренилась, и кран упал с высоты не менее 42 метров. В результате падения машинист крана, находившийся в кабине, скончался на месте происшествия, два других работника получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие мужчины доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь", - говорится в релизе.По предварительным данным, инцидент произошел на площадке по возведению жилых многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

https://ria.ru/20221203/zabaykale-1836048621.html

республика хакасия

абакан

россия

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Владимир Лаврентьев

республика хакасия, происшествия, абакан, россия, следственный комитет россии (ск рф)