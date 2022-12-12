https://ria.ru/20221212/kosovo-1838156397.html

Захарова назвала заявления Бербок о Косово вредительскими

Захарова назвала заявления Бербок о Косово вредительскими - РИА Новости, 12.12.2022

Захарова назвала заявления Бербок о Косово вредительскими

Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок по Косово являются вредительскими, провоцируют хаос, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:16

2022-12-12T18:16

2022-12-12T18:16

в мире

анналена бербок

мария захарова

сербия

косово

германия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок по Косово являются вредительскими, провоцируют хаос, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Бербок заявила, что позиция Белграда, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой, а риторика Сербии по отношению к самопровозглашенной республике не способствует снятию напряжения."Попытки обесценить нормативную базу урегулирования вроде заявления мининдел ФРГ Анналены Бербок о "неприемлемости" исполнения резолюции СБ ООН 1244 являются откровенно вредительскими, провоцируют хаос в косовских делах. Этот ооновский документ предусматривает для Белграда возможность ввести в край до тысячи полицейских и военных для обеспечения порядка и защиты соплеменников. Никто, даже апологеты "порядка, основанного на правилах", не может этого отрицать", - говорится в заявлении Захаровой.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что официальный Белград продолжит борьбу по косовскому вопросу всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению в терроризме.На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838101063.html

https://ria.ru/20221212/brnabich-1837940043.html

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837897530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, анналена бербок, мария захарова, сербия, косово, германия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)