https://ria.ru/20221212/kosovo-1838105484.html

Сербия 15 декабря запросит у KFOR введение в Косово своего контингента

Сербия 15 декабря запросит у KFOR введение в Косово своего контингента - РИА Новости, 12.12.2022

Сербия 15 декабря запросит у KFOR введение в Косово своего контингента

Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:00

2022-12-12T16:00

2022-12-12T17:21

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БЕЛГРАД, 12 дек — РИА Новости. Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции, заявил сербский президент Александр Вучич.В конце прошлой недели он уже говорил, что Белград готов направить в Косово своих военнослужащих, хотя и уверен, что KFOR отклонит этот запрос. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала это предложение "совершенно неприемлемым" и осудила риторику Сербии."Она ответила вместо командующего KFOR, который не может ответить, потому что еще не получил запрос. В четверг заседание правительства, тогда он это и получит", — так Вучич прокомментировал слова Бербок.Он отметил, что заявление немецкого министра по времени совпало с очередным отказом косовского "премьера" Альбина Курти формировать Сообщество сербских общин в Косово и с действиями косовоалбанской полиции на севере края.Десятого декабря косовские сербы начали возводить баррикады из-за задержания в Приштине бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Вучич при этом подчеркивал, что официальный Белград продолжит борьбу по косовскому вопросу всеми правовыми средствами. Он настаивает на том, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин, как предусматривает Брюссельское соглашение 2013 года. Кроме того, напомнил Вучич, запрос командованию миссии НАТО о распределении в крае контингента сербской полиции и армии соответствует резолюции 1244 Совбеза ООН.

https://ria.ru/20221211/vuchich-1837928137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вучич, косово, сербия, нато, оон