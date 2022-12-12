Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838101063.html
Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово
Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово - РИА Новости, 12.12.2022
Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово
Соглашения об урегулировании ситуации в Косово нужны были Приштине для подготовки к освоению сербских районов Косова, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:49
2022-12-12T15:49
в мире
александр боцан-харченко
косово
сербия
приштина
нато
евросоюз
обострение ситуации на границе косово и сербии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:86:400:311_1920x0_80_0_0_26ff5ae2eb5594500f4f7a3305ef002b.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Соглашения об урегулировании ситуации в Косово нужны были Приштине для подготовки к освоению сербских районов Косова, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко."Все говорит о том и прямо показывает, что эти соглашения достигались, подписывались, им аплодировали лишь для того, чтобы ими прикрыть подготовку и усилия Приштины по освоению сербских районов Косово", - сказал Боцан-Харченко в эфире "России 24".Приштина, подчеркнул он, "откровенно и нагло" делает ставку на жесткую, грубую силу и направляет в данные районы все большее количество силовиков.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838091293.html
https://ria.ru/20221212/serbiya-1838089534.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:87:400:387_1920x0_80_0_0_2c89e5f07884b75bbf0d3bbc424723c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр боцан-харченко, косово, сербия, приштина, нато, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Александр Боцан-Харченко, Косово, Сербия, Приштина, НАТО, Евросоюз, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
15:49 12.12.2022
 
Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово

Посол Боцан-Харченко: Приштина нацелена на освоение сербских регионов Косово

© Фото : Министерство иностранных дел РФПосол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Министерство иностранных дел РФ
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Соглашения об урегулировании ситуации в Косово нужны были Приштине для подготовки к освоению сербских районов Косова, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Все говорит о том и прямо показывает, что эти соглашения достигались, подписывались, им аплодировали лишь для того, чтобы ими прикрыть подготовку и усилия Приштины по освоению сербских районов Косово", - сказал Боцан-Харченко в эфире "России 24".
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 15:21
Посол России не ждет урегулирования от встречи Вучича с "властями" Косово
Приштина, подчеркнул он, "откровенно и нагло" делает ставку на жесткую, грубую силу и направляет в данные районы все большее количество силовиков.
Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
Баррикады возле села Рударе к северу от Митровицы, Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 15:12
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово
 
В миреАлександр Боцан-ХарченкоКосовоСербияПриштинаНАТОЕвросоюзОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала