https://ria.ru/20221212/kosovo-1838101063.html

Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово

Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово - РИА Новости, 12.12.2022

Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово

Соглашения об урегулировании ситуации в Косово нужны были Приштине для подготовки к освоению сербских районов Косова, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:49

2022-12-12T15:49

2022-12-12T15:49

в мире

александр боцан-харченко

косово

сербия

приштина

нато

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Соглашения об урегулировании ситуации в Косово нужны были Приштине для подготовки к освоению сербских районов Косова, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко."Все говорит о том и прямо показывает, что эти соглашения достигались, подписывались, им аплодировали лишь для того, чтобы ими прикрыть подготовку и усилия Приштины по освоению сербских районов Косово", - сказал Боцан-Харченко в эфире "России 24".Приштина, подчеркнул он, "откровенно и нагло" делает ставку на жесткую, грубую силу и направляет в данные районы все большее количество силовиков.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838091293.html

https://ria.ru/20221212/serbiya-1838089534.html

косово

сербия

приштина

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в мире, александр боцан-харченко, косово, сербия, приштина, нато, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии