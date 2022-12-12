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Посол России не ждет урегулирования от встречи Вучича с "властями" Косово - РИА Новости, 12.12.2022
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Посол России не ждет урегулирования от встречи Вучича с "властями" Косово
Посол России не ждет урегулирования от встречи Вучича с "властями" Косово - РИА Новости, 12.12.2022
Посол России не ждет урегулирования от встречи Вучича с "властями" Косово
Предстоящая встреча президента Сербии Александра Вучича с "властями" Косово вряд ли снизит напряженность и не переведет урегулирование в дипломатическое русло,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:21
2022-12-12T15:39
в мире
россия
косово
сербия
александр вучич
александр боцан-харченко
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предстоящая встреча президента Сербии Александра Вучича с "властями" Косово вряд ли снизит напряженность и не переведет урегулирование в дипломатическое русло, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко."Есть договоренность о проведении через несколько дней встречи Приштины и Белграда на высшем уровне в рамках диалога при посредничестве ЕС. Вучич не отказался от этой встречи, хотя (премьер Косово Альбин – ред.) Курти делает совершенно наглые заявления что речь может идти исключительно о признании Косово со стороны Сербии и ни о чем другом. Поэтому ожидать, даже если эта встреча состоится, даже если она приведет к какому-то очень кратковременному успокоению ситуации, говорить о том, что она обеспечит поворот в сторону дипломатического, политического решения проблем, не то что трудно, просто невозможно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
https://ria.ru/20221211/vuchich-1837928137.html
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в мире, россия, косово, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко
В мире, Россия, Косово, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
15:21 12.12.2022 (обновлено: 15:39 12.12.2022)
 
Посол России не ждет урегулирования от встречи Вучича с "властями" Косово

Посол Боцан-Харченко: встреча Вучича с "властями" Косово вряд ли снизит напряженность

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предстоящая встреча президента Сербии Александра Вучича с "властями" Косово вряд ли снизит напряженность и не переведет урегулирование в дипломатическое русло, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Есть договоренность о проведении через несколько дней встречи Приштины и Белграда на высшем уровне в рамках диалога при посредничестве ЕС. Вучич не отказался от этой встречи, хотя (премьер Косово Альбин – ред.) Курти делает совершенно наглые заявления что речь может идти исключительно о признании Косово со стороны Сербии и ни о чем другом. Поэтому ожидать, даже если эта встреча состоится, даже если она приведет к какому-то очень кратковременному успокоению ситуации, говорить о том, что она обеспечит поворот в сторону дипломатического, политического решения проблем, не то что трудно, просто невозможно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
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