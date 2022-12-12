https://ria.ru/20221212/kosovo-1838064038.html

Вучич не просил Путина о помощи в ситуации с Косово, заявили в Кремле

Вучич не просил Путина о помощи в ситуации с Косово, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022

Вучич не просил Путина о помощи в ситуации с Косово, заявили в Кремле

Президент Сербии Александр Вучич не обращался к президенту РФ Владимиру Путину за помощью для снижения напряженности в Косово, но в любом случае РФ... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:34

косово

россия

в мире

александр вучич

сербия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не обращался к президенту РФ Владимиру Путину за помощью для снижения напряженности в Косово, но в любом случае РФ заинтересована в урегулировании ситуации, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, таких обращений не было. Но, вы знаете, что в любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами, и, конечно, мы болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность как можно быстрее спала. И опять же, что главное, чтобы все права сербов были обеспечены", - сказал Песков.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".Вооруженные силы Сербии готовы отправить контингент военнослужащих в Косово и Метохию, если соответствующий запрос властей страны согласно резолюции Совбеза ООН будет одобрен контингентом НАТО KFOR, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.

https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

косово, россия, в мире, александр вучич, сербия, владимир путин, дмитрий песков