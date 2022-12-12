https://ria.ru/20221212/kosovo-1838023869.html
Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии
Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии - РИА Новости, 12.12.2022
Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии
Президент Сербии Александр Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии, подчеркнув, что косовские сербы не виноваты в нынешнем росте... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:45
2022-12-12T12:45
2022-12-12T12:45
в мире
косово
сербия
нато
евросоюз
александр вучич
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии, подчеркнув, что косовские сербы не виноваты в нынешнем росте напряженности в крае.Вучич провел Совет национальной безопасности Сербии вечером в воскресенье после того, как премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов и пригрозил, что в случае отказа командования НАТО косовские силовики готовы сами провести операцию. Курти в ночь на понедельник посетил базу Белведере косовского МВД в южной части Косовска-Митровицы, которая используется полицейским спецподразделением ROSU."Для нас важно призвать албанцев и, конечно, сербов к сохранению мира и к успокоению ситуации. Призываю сербов на севере Косово быть сдержанными, собранными, мирными, не поддаваться на провокации. Для нас это драматичные дни, в чем нет никакой нашей вины, если из-за чего-то можем быть спокойны, то это из-за того, что наша совесть чиста", - написал сербский лидер в соцсети и разместил видео с заседания Совбеза."Но когда вы так загнаны в угол, другого не остается, должны бороться. Мы лишь хотим сохранить свой народ, чтобы он остался у своих очагов", - подчеркнул Вучич.Ночь и утро понедельника на баррикадах, которые установили косовские сербы на трассах в северных муниципалитетах из-за действий Приштины, прошли мирно. Местные СМИ сообщали о звуках стрельбы в районах, где расположены баррикады, но никаких данных о том, что есть пострадавшие или повреждённое имущество, нет.С понедельника на неопределенное время прекратили работу начальные, средние и средне-специальные сербские школы на севере Косово и Метохии. Создается кризисный штаб, как заявил глава крупнейшей партии местных сербов "Сербский список" Горан Ракич. Он ранее призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через баррикады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в палатках в знак протеста против шагов Приштины, в воскресенье была мирная, но напряжённая. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине и КПП Брняк блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838015062.html
https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html
https://ria.ru/20221212/serbiya-1837975673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, нато, евросоюз, александр вучич
В мире, Косово, Сербия, НАТО, Евросоюз, Александр Вучич
Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии
Президент Сербии Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии
БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии, подчеркнув, что косовские сербы не виноваты в нынешнем росте напряженности в крае.
Вучич провел Совет национальной безопасности Сербии вечером в воскресенье после того, как премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти
призвал контингент НАТО
KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов и пригрозил, что в случае отказа командования НАТО косовские силовики готовы сами провести операцию. Курти в ночь на понедельник посетил базу Белведере косовского МВД в южной части Косовска-Митровицы
, которая используется полицейским спецподразделением ROSU.
"Для нас важно призвать албанцев и, конечно, сербов к сохранению мира и к успокоению ситуации. Призываю сербов на севере Косово быть сдержанными, собранными, мирными, не поддаваться на провокации. Для нас это драматичные дни, в чем нет никакой нашей вины, если из-за чего-то можем быть спокойны, то это из-за того, что наша совесть чиста", - написал сербский лидер в соцсети и разместил видео с заседания Совбеза.
"Но когда вы так загнаны в угол, другого не остается, должны бороться. Мы лишь хотим сохранить свой народ, чтобы он остался у своих очагов", - подчеркнул Вучич.
Ночь и утро понедельника на баррикадах, которые установили косовские сербы на трассах в северных муниципалитетах из-за действий Приштины, прошли мирно. Местные СМИ сообщали о звуках стрельбы в районах, где расположены баррикады, но никаких данных о том, что есть пострадавшие или повреждённое имущество, нет.
С понедельника на неопределенное время прекратили работу начальные, средние и средне-специальные сербские школы на севере Косово и Метохии. Создается кризисный штаб, как заявил глава крупнейшей партии местных сербов "Сербский список" Горан Ракич. Он ранее призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через баррикады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС
по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в палатках в знак протеста против шагов Приштины, в воскресенье была мирная, но напряжённая. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине и КПП Брняк блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.