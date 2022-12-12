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В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС - РИА Новости, 12.12.2022
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В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС
В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС - РИА Новости, 12.12.2022
В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС
Власти самопровозглашенной республики Косово в преддверии подачи заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:21
2022-12-12T12:21
в мире
приштина
косово
евросоюз
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово в преддверии подачи заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза, которые могут заблокировать его интеграцию, заявил косовский "первый вице-премьер" Бесник Бислими.Президент Сербии Александр Вучич заявил в минувшую субботу, что косовоалбанские власти 15 декабря "с большими фанфарами" подадут заявку на вступление в Евросоюз, что является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Брюсселе, и при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Он добавил, что направит письма лидерам пяти членов ЕС, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии – и укажет на то, что согласно нормам ЕС, претендовать на членство могут лишь суверенные европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является."Страны, которые не признали независимость Косово, не будут создавать проблемы для него на пути в ЕС. Так как вступление – долгосрочный процесс, уверен, что мы к тому времени будем готовы решить все разногласия, которые помешали этим государствам признать Косово и этот вопрос станет неактуальным", - цитирует портал Kosovo online Бислими.Ранее руководство Сербии получило заверения от представителей стран-членов ЕС Греции, Испании, Кипра, Румынии и Словакии о сохранении позиции по непризнанию самопровозглашенной независимости Косово.Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20221210/serbiya-1837788676.html
https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html
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в мире, приштина, косово, евросоюз
В мире, Приштина, Косово, Евросоюз
12:21 12.12.2022
 
В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС

"Вице-премьер" Бислими надеется договориться со странами ЕС, не признавшими Косово

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово в преддверии подачи заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза, которые могут заблокировать его интеграцию, заявил косовский "первый вице-премьер" Бесник Бислими.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в минувшую субботу, что косовоалбанские власти 15 декабря "с большими фанфарами" подадут заявку на вступление в Евросоюз, что является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Брюсселе, и при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Он добавил, что направит письма лидерам пяти членов ЕС, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии – и укажет на то, что согласно нормам ЕС, претендовать на членство могут лишь суверенные европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 22:17
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово
"Страны, которые не признали независимость Косово, не будут создавать проблемы для него на пути в ЕС. Так как вступление – долгосрочный процесс, уверен, что мы к тому времени будем готовы решить все разногласия, которые помешали этим государствам признать Косово и этот вопрос станет неактуальным", - цитирует портал Kosovo online Бислими.
Ранее руководство Сербии получило заверения от представителей стран-членов ЕС Греции, Испании, Кипра, Румынии и Словакии о сохранении позиции по непризнанию самопровозглашенной независимости Косово.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
Специальное подразделение косовской полиции охраняет район вблизи пограничного перехода Яринье - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00
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