https://ria.ru/20221212/kosovo-1838015062.html

В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС

В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС - РИА Новости, 12.12.2022

В Приштине надеются договориться с не признавшими Косово членами ЕС

Власти самопровозглашенной республики Косово в преддверии подачи заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:21

2022-12-12T12:21

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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово в преддверии подачи заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза, которые могут заблокировать его интеграцию, заявил косовский "первый вице-премьер" Бесник Бислими.Президент Сербии Александр Вучич заявил в минувшую субботу, что косовоалбанские власти 15 декабря "с большими фанфарами" подадут заявку на вступление в Евросоюз, что является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Брюсселе, и при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Он добавил, что направит письма лидерам пяти членов ЕС, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии – и укажет на то, что согласно нормам ЕС, претендовать на членство могут лишь суверенные европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является."Страны, которые не признали независимость Косово, не будут создавать проблемы для него на пути в ЕС. Так как вступление – долгосрочный процесс, уверен, что мы к тому времени будем готовы решить все разногласия, которые помешали этим государствам признать Косово и этот вопрос станет неактуальным", - цитирует портал Kosovo online Бислими.Ранее руководство Сербии получило заверения от представителей стран-членов ЕС Греции, Испании, Кипра, Румынии и Словакии о сохранении позиции по непризнанию самопровозглашенной независимости Косово.Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20221210/serbiya-1837788676.html

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приштина, косово, евросоюз