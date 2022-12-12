https://ria.ru/20221212/koronavirus-1838093630.html

Китай прекратит использовать приложение для отслеживания перемещений

Китай прекратит использовать приложение для отслеживания перемещений - РИА Новости, 12.12.2022

Китай прекратит использовать приложение для отслеживания перемещений

Власти Китая по мере послабления политики "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции приняли решение с 13 декабря прекратить использовать приложение для... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:27

2022-12-12T15:27

2022-12-12T15:27

распространение коронавируса

в мире

китай

пекин

шанхай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Власти Китая по мере послабления политики "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции приняли решение с 13 декабря прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии."Код перемещений" ("синчэнка") был разработан Госсоветом Китая и введен в эксплуатацию в 2020 году в рамках мер по профилактике и борьбе с COVID-19. Он позволял отслеживать междугородние перемещения людей, сначала в приложении отображалась информация о том, где человек был в последние 14 дней, в этом году период был сокращен до 7 дней. Таким образом можно было выяснить, был ли тот или иной человек в населенных пунктах с повышенным уровнем эпидемиологического риска."Код перемещений" нужно было показывать в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, при посещении мероприятий, когда организаторам нужно было убедиться, что человек в последние дни не выезжал из города. К примеру, нередко условием для аккредитации на некоторые пресс-конференции и мероприятия для журналистов было предоставление скриншота "кода перемещений", который бы подтвердил, что представитель прессы не покидал Пекин в последние одну или две недели.При этом приложение "код здоровья", которое каждый город и провинция разрабатывали самостоятельно, продолжает действовать. В "коде здоровья" содержится информация о результатах ПЦР-тестов, вакцинации, имя и номер удостоверение личности человека. При помощи этого приложения необходимо сканировать QR-коды на входе в любые общественные места, общественный транспорт, такси, жилые комплексы, предприятия общепита.Таким образом человек отмечается в местах, где он был, а соответствующая информация используются при эпидемиологическом расследовании для выявления лиц, близко контактировавших с зараженными. Для нормальной жизнедеятельности код должен быть зеленым, если же человек был в зоне высокого риска, контактировал с зараженными или сам заразился, код становится желтым или красным, и человек уже не может никуда войти. Для того, чтобы восстановить зеленый код, необходимо пройти несколько ПЦР-тестов и предоставить специальной рабочей группе, отвечающей за противоэпидемиологическую деятельность, отрицательные результаты ПЦР-тестов.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщается о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837989332.html

https://ria.ru/20221208/mery-1837184769.html

https://ria.ru/20221129/kitay-1834851722.html

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пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, пекин, шанхай, коронавирус covid-19