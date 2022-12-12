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После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая - РИА Новости, 12.12.2022
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После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая
После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая - РИА Новости, 12.12.2022
После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая
Спустя шесть месяцев после лечения от COVID-19 в Шанхае 108-летняя Хуан Хуэйцинь находится в добром здравии. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:27
2022-12-12T14:27
россия-китай: главное
китай
шанхай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Спустя шесть месяцев после лечения от COVID-19 в Шанхае 108-летняя Хуан Хуэйцинь находится в добром здравии.Во время недавнего звонка врачи Луваньского филиала больницы Жуйцзинь в Шанхае, где Хуан Хуэйцинь лечилась в мае, узнали, что симптомы ее основных заболеваний стабильны, и никаких последствий, вызванных коронавирусом, обнаружено не было. Они пожелали женщине всех благ и дали рекомендации по здоровью.Хуан Хуэйцинь была госпитализирована после положительного результата теста на коронавирус 16 мая. Утром 21 мая Хуан Хуэйцинь была выписана из больницы и вернулась домой.
https://ria.ru/20221212/kitay-1837981799.html
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китай, шанхай, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Шанхай, Коронавирус COVID-19
14:27 12.12.2022
 

После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая

© AFP 2022 / CNSЛаборатория по тестированию на Covid-19 в больнице в Шанхае
Лаборатория по тестированию на Covid-19 в больнице в Шанхае - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / CNS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Спустя шесть месяцев после лечения от COVID-19 в Шанхае 108-летняя Хуан Хуэйцинь находится в добром здравии.
Во время недавнего звонка врачи Луваньского филиала больницы Жуйцзинь в Шанхае, где Хуан Хуэйцинь лечилась в мае, узнали, что симптомы ее основных заболеваний стабильны, и никаких последствий, вызванных коронавирусом, обнаружено не было. Они пожелали женщине всех благ и дали рекомендации по здоровью.
Медицинские работники ждут, чтобы проверить пассажиров на наличие коронавируса Covid-19 после их прибытия на железнодорожную станцию Хунцяо в Шанхае - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Хуан Хуэйцинь была госпитализирована после положительного результата теста на коронавирус 16 мая. Утром 21 мая Хуан Хуэйцинь была выписана из больницы и вернулась домой.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхайКоронавирус COVID-19
 
 
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