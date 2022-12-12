https://ria.ru/20221212/koronavirus-1838067432.html

После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая

После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая - РИА Новости, 12.12.2022

После заражения коронавирусом выздоровела 108-летняя жительница Китая

Спустя шесть месяцев после лечения от COVID-19 в Шанхае 108-летняя Хуан Хуэйцинь находится в добром здравии. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:27

2022-12-12T14:27

2022-12-12T14:27

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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Спустя шесть месяцев после лечения от COVID-19 в Шанхае 108-летняя Хуан Хуэйцинь находится в добром здравии.Во время недавнего звонка врачи Луваньского филиала больницы Жуйцзинь в Шанхае, где Хуан Хуэйцинь лечилась в мае, узнали, что симптомы ее основных заболеваний стабильны, и никаких последствий, вызванных коронавирусом, обнаружено не было. Они пожелали женщине всех благ и дали рекомендации по здоровью.Хуан Хуэйцинь была госпитализирована после положительного результата теста на коронавирус 16 мая. Утром 21 мая Хуан Хуэйцинь была выписана из больницы и вернулась домой.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837981799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, шанхай, коронавирус covid-19