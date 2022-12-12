https://ria.ru/20221212/koronavirus-1837985231.html
В России за сутки госпитализировали 632 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 632 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2022
В России за сутки госпитализировали 632 пациента с COVID-19
Более 6,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:04
2022-12-12T11:04
2022-12-12T11:06
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 632 человека, на 17,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 регионах, снижение - в 48, ситуация не изменилась в 13 субъектах."Выздоровело за сутки 5 032 человека, или на 12% меньше в сравнении с 11 декабря 2022 г. Выявлено 6 376 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,0 и возрос на 11%, уточнили в оперативном штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 60 субъектах, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 32,9 и увеличился на 11,1%. Рост заболеваемости отмечен в 59 субъектах, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20221207/gripp-1837085909.html
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здоровье - общество, общество, россия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия
11:04 12.12.2022 (обновлено: 11:06 12.12.2022)
В России за сутки госпитализировали 632 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 6376 новых случаев COVID-19, умерли 50 человек
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Более 6,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 632 человека, на 17,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 регионах, снижение - в 48, ситуация не изменилась в 13 субъектах.
"Выздоровело за сутки 5 032 человека, или на 12% меньше в сравнении с 11 декабря 2022 г. Выявлено 6 376 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,0 и возрос на 11%, уточнили в оперативном штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 60 субъектах, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 32,9 и увеличился на 11,1%. Рост заболеваемости отмечен в 59 субъектах, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране.