https://ria.ru/20221212/koronavirus-1837985231.html

В России за сутки госпитализировали 632 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 632 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2022

В России за сутки госпитализировали 632 пациента с COVID-19

Более 6,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:04

2022-12-12T11:04

2022-12-12T11:06

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 632 человека, на 17,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 регионах, снижение - в 48, ситуация не изменилась в 13 субъектах."Выздоровело за сутки 5 032 человека, или на 12% меньше в сравнении с 11 декабря 2022 г. Выявлено 6 376 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,0 и возрос на 11%, уточнили в оперативном штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 60 субъектах, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 32,9 и увеличился на 11,1%. Рост заболеваемости отмечен в 59 субъектах, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20221207/gripp-1837085909.html

https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html

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здоровье - общество, общество, россия