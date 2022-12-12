https://ria.ru/20221212/koronavirus-1837984936.html
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1213 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:04
2022-12-12T11:04
2022-12-12T11:05
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1213 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1213, госпитализированы - 146 человек, выздоровело - 968 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1237 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 272 217 случаев коронавируса, выздоровели 3 077 538 человек, умерли 47 179 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:04 12.12.2022 (обновлено: 11:05 12.12.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек