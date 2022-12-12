https://ria.ru/20221212/koronavirus-1837984936.html

В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1213 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:04

2022-12-12T11:04

2022-12-12T11:05

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1213 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1213, госпитализированы - 146 человек, выздоровело - 968 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1237 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 272 217 случаев коронавируса, выздоровели 3 077 538 человек, умерли 47 179 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19