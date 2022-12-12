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Российские войска пресекли контратаку на Донецком направлении

Российские войска пресекли контратаку на Донецком направлении - РИА Новости, 12.12.2022

Российские войска пресекли контратаку на Донецком направлении

ВС РФ пресекли контратаку на Пески в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных и 5 единицы техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:14

2022-12-12T14:14

2022-12-12T14:22

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. ВС РФ пресекли контратаку на Пески в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных и 5 единицы техники, сообщило Минобороны России."На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны.

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россия

донецкая народная республика

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины