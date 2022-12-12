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Российские войска пресекли контратаку на Донецком направлении
Российские войска пресекли контратаку на Донецком направлении - РИА Новости, 12.12.2022
Российские войска пресекли контратаку на Донецком направлении
ВС РФ пресекли контратаку на Пески в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных и 5 единицы техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:14
2022-12-12T14:14
2022-12-12T14:22
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. ВС РФ пресекли контратаку на Пески в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных и 5 единицы техники, сообщило Минобороны России."На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:14 12.12.2022 (обновлено: 14:22 12.12.2022)
Российские войска пресекли контратаку на Донецком направлении
Минобороны: ВС России пресекли контратаку на Пески в ДНР, уничтожено до 30 военных ВСУ