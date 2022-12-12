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ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан - РИА Новости, 12.12.2022
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ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан - РИА Новости, 12.12.2022
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан
Больше половины россиян (54%) считают, что от конституции зависят все остальные законы и то, как мы живем, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:01
2022-12-12T13:01
россия
общество
вциом
день конституции в россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) считают, что от конституции зависят все остальные законы и то, как мы живем, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (54%) уверены, что конституция - основной закон страны, от которого зависят другие законы и то, как мы живем. Количество тех, кто так считает, заметно увеличилось с 1991 года. Тогда такого мнения придерживался только 41% россиян.Каждый пятый (20%), однако, считает, что конституция - "красивые слова", которые ни на что не влияют. Еще 22% говорят, что конституция нужна для государства, но на жизнь простых людей влияет мало. В 1991 году тех, кто так считает, было больше - 26%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проведен 4 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, общество, вциом, день конституции в россии
Россия, Общество, ВЦИОМ, День Конституции в России
13:01 12.12.2022
 
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан

Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают, что от конституции зависят остальные законы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта в пункте временного размещения в Анапе
Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта в пункте временного размещения в Анапе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта в пункте временного размещения в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) считают, что от конституции зависят все остальные законы и то, как мы живем, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше половины россиян (54%) уверены, что конституция - основной закон страны, от которого зависят другие законы и то, как мы живем. Количество тех, кто так считает, заметно увеличилось с 1991 года. Тогда такого мнения придерживался только 41% россиян.
Каждый пятый (20%), однако, считает, что конституция - "красивые слова", которые ни на что не влияют. Еще 22% говорят, что конституция нужна для государства, но на жизнь простых людей влияет мало. В 1991 году тех, кто так считает, было больше - 26%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проведен 4 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 00:44
День Конституции в России
 
РоссияОбществоВЦИОМДень Конституции в России
 
 
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