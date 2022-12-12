https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1838031901.html

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан - РИА Новости, 12.12.2022

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что конституция влияет на жизнь граждан

Больше половины россиян (54%) считают, что от конституции зависят все остальные законы и то, как мы живем, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:01

2022-12-12T13:01

2022-12-12T13:01

россия

общество

вциом

день конституции в россии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) считают, что от конституции зависят все остальные законы и то, как мы живем, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (54%) уверены, что конституция - основной закон страны, от которого зависят другие законы и то, как мы живем. Количество тех, кто так считает, заметно увеличилось с 1991 года. Тогда такого мнения придерживался только 41% россиян.Каждый пятый (20%), однако, считает, что конституция - "красивые слова", которые ни на что не влияют. Еще 22% говорят, что конституция нужна для государства, но на жизнь простых людей влияет мало. В 1991 году тех, кто так считает, было больше - 26%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проведен 4 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом, день конституции в россии