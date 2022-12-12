https://ria.ru/20221212/klyuchi-1838098333.html

Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года

Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года - РИА Новости, 12.12.2022

Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вручить ключи от собственного жилья детям-сиротам до конца года, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:43

2022-12-12T15:43

2022-12-12T15:43

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

красногвардейский район

белгород

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БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вручить ключи от собственного жилья детям-сиротам до конца года, сообщила пресс-служба правительства региона.Сообщается, что в 2022 году в Белгородской области детям-сиротам предоставят 314 жилых помещений: 144 из них уже приобретены и ещё 48 строятся.На оперативном совещании правительства замгубернатора области Владимир Базаров доложил о том, что за неделю динамика по обеспечению детей-сирот в регионе увеличилась на 18 жилых помещений.Строительные работы во всех муниципалитетах области на завершающем этапе, идет процесс оформления документов на ввод в эксплуатацию.По словам Базарова, 170 жилых помещений сейчас проходят документальное оформление на завершающей стадии. "На этой неделе Белгород по всем 80 квартирам оставшимся доделывает оформление. В Шебекинском округе ждем ввода в эксплуатацию дома на 28 жилых квартир до 25 декабря включительно. Красногвардейский район за счет собственных средств предоставит 3 жилых помещения, наши коллеги сегодня поедут на их осмотр", - рассказал Базаров.В правительстве отметили, что кассовое исполнение программы на сегодняшний день превысило 50%, однако губернатор поручил главам муниципалитетов и ответственным руководителям ускориться, чтобы выполнить задачу по обеспечению детей-сирот жильем до конца 2022 года."Мне нужно, чтобы до конца этого года мы всем детям-сиротам вручили ключи от собственного жилья. Объем у нас большой, нам надо успевать по срокам, чтобы довести все до конца. Надеюсь, что до 26 декабря кассовое исполнение уже будет на уровне не менее 90%", - поручил Гладков.

https://ria.ru/20221212/belgorod-1837969405.html

https://ria.ru/20221102/belgorod-1828822498.html

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Евгения Нефедова

вячеслав гладков, белгородская область, красногвардейский район, белгород