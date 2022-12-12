https://ria.ru/20221212/klyuchi-1838098333.html
Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года
Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года - РИА Новости, 12.12.2022
Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вручить ключи от собственного жилья детям-сиротам до конца года, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:43
2022-12-12T15:43
2022-12-12T15:43
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
красногвардейский район
белгород
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БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вручить ключи от собственного жилья детям-сиротам до конца года, сообщила пресс-служба правительства региона.Сообщается, что в 2022 году в Белгородской области детям-сиротам предоставят 314 жилых помещений: 144 из них уже приобретены и ещё 48 строятся.На оперативном совещании правительства замгубернатора области Владимир Базаров доложил о том, что за неделю динамика по обеспечению детей-сирот в регионе увеличилась на 18 жилых помещений.Строительные работы во всех муниципалитетах области на завершающем этапе, идет процесс оформления документов на ввод в эксплуатацию.По словам Базарова, 170 жилых помещений сейчас проходят документальное оформление на завершающей стадии. "На этой неделе Белгород по всем 80 квартирам оставшимся доделывает оформление. В Шебекинском округе ждем ввода в эксплуатацию дома на 28 жилых квартир до 25 декабря включительно. Красногвардейский район за счет собственных средств предоставит 3 жилых помещения, наши коллеги сегодня поедут на их осмотр", - рассказал Базаров.В правительстве отметили, что кассовое исполнение программы на сегодняшний день превысило 50%, однако губернатор поручил главам муниципалитетов и ответственным руководителям ускориться, чтобы выполнить задачу по обеспечению детей-сирот жильем до конца 2022 года."Мне нужно, чтобы до конца этого года мы всем детям-сиротам вручили ключи от собственного жилья. Объем у нас большой, нам надо успевать по срокам, чтобы довести все до конца. Надеюсь, что до 26 декабря кассовое исполнение уже будет на уровне не менее 90%", - поручил Гладков.
https://ria.ru/20221212/belgorod-1837969405.html
https://ria.ru/20221102/belgorod-1828822498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, красногвардейский район, белгород
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Красногвардейский район, Белгород
Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года
Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года
БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вручить ключи от собственного жилья детям-сиротам до конца года, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в 2022 году в Белгородской области детям-сиротам предоставят 314 жилых помещений: 144 из них уже приобретены и ещё 48 строятся.
На оперативном совещании правительства замгубернатора области Владимир Базаров доложил о том, что за неделю динамика по обеспечению детей-сирот в регионе увеличилась на 18 жилых помещений.
Строительные работы во всех муниципалитетах области на завершающем этапе, идет процесс оформления документов на ввод в эксплуатацию.
"На сегодняшний день полностью справились с выполнением программы текущего года по обеспечению детей-сирот собственным жильем 12 муниципалитетов... Ранее в зоне риска был областной центр, Красногвардейский район
и Шебекинский округ. Однако сейчас ситуацию удалось стабилизировать", - говорится в сообщении.
По словам Базарова, 170 жилых помещений сейчас проходят документальное оформление на завершающей стадии. "На этой неделе Белгород
по всем 80 квартирам оставшимся доделывает оформление. В Шебекинском округе ждем ввода в эксплуатацию дома на 28 жилых квартир до 25 декабря включительно. Красногвардейский район за счет собственных средств предоставит 3 жилых помещения, наши коллеги сегодня поедут на их осмотр", - рассказал Базаров.
В правительстве отметили, что кассовое исполнение программы на сегодняшний день превысило 50%, однако губернатор поручил главам муниципалитетов и ответственным руководителям ускориться, чтобы выполнить задачу по обеспечению детей-сирот жильем до конца 2022 года.
"Мне нужно, чтобы до конца этого года мы всем детям-сиротам вручили ключи от собственного жилья. Объем у нас большой, нам надо успевать по срокам, чтобы довести все до конца. Надеюсь, что до 26 декабря кассовое исполнение уже будет на уровне не менее 90%", - поручил Гладков.