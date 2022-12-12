https://ria.ru/20221212/kitay-1838068288.html
Объем производства зерна в Китае в этом году превысил 686 млн тонн
Объем производства зерна в Китае в этом году превысил 686 млн тонн - РИА Новости, 12.12.2022
Объем производства зерна в Китае в этом году превысил 686 млн тонн
Общий объем производства зерна в Китае в этом году составил почти 686,53 миллиарда килограммов, что 3,68 миллиарда килограммов больше, чем в 2021 году. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:29
2022-12-12T14:29
2022-12-12T14:29
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Общий объем производства зерна в Китае в этом году составил почти 686,53 миллиарда килограммов, что 3,68 миллиарда килограммов больше, чем в 2021 году.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.Данный показатель уже восьмой год подряд превышает 650 миллиардов килограммов.
https://ria.ru/20221207/kitay-1837020832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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