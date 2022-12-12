https://ria.ru/20221212/kitay-1838068288.html

Объем производства зерна в Китае в этом году превысил 686 млн тонн

Объем производства зерна в Китае в этом году превысил 686 млн тонн - РИА Новости, 12.12.2022

Объем производства зерна в Китае в этом году превысил 686 млн тонн

Общий объем производства зерна в Китае в этом году составил почти 686,53 миллиарда килограммов, что 3,68 миллиарда килограммов больше, чем в 2021 году. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:29

2022-12-12T14:29

2022-12-12T14:29

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Общий объем производства зерна в Китае в этом году составил почти 686,53 миллиарда килограммов, что 3,68 миллиарда килограммов больше, чем в 2021 году.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.Данный показатель уже восьмой год подряд превышает 650 миллиардов килограммов.

https://ria.ru/20221207/kitay-1837020832.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

китай