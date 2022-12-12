https://ria.ru/20221212/kitay-1837981799.html

В Китае назвали основные успехи в борьбе с COVID-19 за три года

В Китае назвали основные успехи в борьбе с COVID-19 за три года - РИА Новости, 12.12.2022

В Китае назвали основные успехи в борьбе с COVID-19 за три года

За три года с начала эпидемии COVID-19 Китай выдержал несколько волн эпидемии, всегда придерживаясь принципа "люди превыше всего" и "жизнь превыше всего". РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:14

2022-12-12T11:14

2022-12-12T11:14

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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За три года с начала эпидемии COVID-19 Китай выдержал несколько волн эпидемии, всегда придерживаясь принципа "люди превыше всего" и "жизнь превыше всего".Китай эффективно координирует борьбу с пандемией и социально-экономическое развитие, содействует международному сотрудничеству в борьбе с эпидемией и совместно создает сообщество единого здравоохранения человечества.Китай проводит политику по предотвращению и борьбе с COVID-19 "упор на профилактику". Заражаемость и число погибших остаются самыми низкими в мире. Численность населения КНР составляет 18,32% от населения планеты, а количество зараженных COVID-19 в стране составляет 0,16% от общего числа случаев во всем мире, заболеваемость - 1/112 от общемировой. В Китае зафиксировано более 5000 случаев смерти от COVID-19, что составляет 0,08% от мировых показателей, смертность - 1/229 от общемировой.В КНР было последовательно опубликовано 9 версий "Программы профилактики и борьбы с COVID-19". В последнее время постоянно оптимизируются и смягчаются антиковидные меры. Принятые в Китае меры выдержали проверку практикой.Более 90% населения Китая прошли полную вакцинацию против COVID-19. В будущем страна продолжит повышать уровень вакцинации среди людей в возрасте 60 лет и старше.В 2020 году Китай стал первой в мире ведущей экономикой, получившей показатели роста. В 2021 году ВВП КНР перешагнул отметку в 110 триллионов юаней, при этом за два года среднегодовой прирост составил 5,1%.За последние три года правительство КНР сократило налоги и денежные сборы для ИП более чем на 1 триллион юаней. Это сыграло активную роль в стабилизации занятости и обеспечении благосостояния населения.В 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в КНР составил 163 миллиардов долларов. Китай стал самой привлекательной экономикой в мире для иностранных инвестиций, впервые обогнав США. В 2021 году объем прямых иноинвестиций в КНР вырос на 20,2% и составил 173,48 миллиарда долларов.Китай предоставил свыше 2,2 миллиарда доз вакцин от COVID-19 более чем 120 странам и международным организациям. Передав более чем 20 странам технологии производства вакцины от COVID-19, Китай организовал совместные производства с годовыми производственными мощностями за рубежом в размере 1 миллиард доз.

https://ria.ru/20221209/metody-1837448856.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19