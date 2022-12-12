https://ria.ru/20221212/kholokost-1838202149.html

В США обеспокоились, что в Литве причастных к холокосту почитают как героев

В США обеспокоились, что в Литве причастных к холокосту почитают как героев - РИА Новости, 12.12.2022

В США обеспокоились, что в Литве причастных к холокосту почитают как героев

В Литве есть нерешенные проблемы с осмыслением событий Второй мировой войны, поскольку некоторые из причастных к холокосту и участвовавших в истреблении... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:39

2022-12-12T22:39

2022-12-12T22:39

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Литве есть нерешенные проблемы с осмыслением событий Второй мировой войны, поскольку некоторые из причастных к холокосту и участвовавших в истреблении еврейской общины Литвы почитаются как национальные герои, заявила представитель госдепартамента США по вопросам холокоста Эллен Джермейн."Такие примеры есть на Украине, в Хорватии, других странах. Германия всегда очень ясно заявляла, что исполнителями холокоста были нацисты. Но по сути почти в каждой стране были их местные помощники и участники преступлений. К сожалению, то же мы можем сказать и о Литве", - отметила Джермейн.По ее словам, события в Панеряе не могли бы произойти без участия литовцев. Дипломат привела в пример также Йонаса Норейку, который, будучи главой Шяуляйского уезда, приказал поместить всех евреев региона в гетто и отобрать их имущество, и Юозаса Крикштапониса, который на территории Белоруссии убивал местных евреев и военнопленных. Оба впоследствии присоединились к "лесным братьям", поэтому в современной Литве почитаются как национальные герои.В 1941 году в местечке Панеряй, которое в то время находилось примерно в десяти километрах от Вильнюса, нацисты учинили расправу над десятками тысяч человек. К ямам, которые были вырыты перед войной для строительства, они сгоняли на расстрел тысячи евреев и советских военнопленных. В Литве это самое крупное массовое захоронение жертв нацизма. По некоторым данным, здесь гитлеровцы и их пособники из числа литовцев убили около сотни тысяч человек, в том числе 70 тысяч евреев. На месте трагедии был возведен мемориал, открыт музей."Лесные братья" в Литве — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.В годы Второй мировой войны в балтийской республике была почти уничтожена местная еврейская община, которая в то время считалась одной из крупнейших в Европе. Около 220 тысяч человек были убиты. Недвижимость как частных лиц, так и религиозных общин подвергалась национализации в Литве, в том числе во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220518/zakharova-1789315982.html

https://ria.ru/20221013/germaniya-1823751808.html

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в мире, литва, германия, сша