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Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме - РИА Новости, 12.12.2022
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Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме
Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме - РИА Новости, 12.12.2022
Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме
Власти городского округа Химки готовы оказать все необходимую помощь, чтобы торговый центр "Мега", в котором произошел пожар, смог продолжить работу в прежнем... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:08
2022-12-12T13:08
химки
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти городского округа Химки готовы оказать все необходимую помощь, чтобы торговый центр "Мега", в котором произошел пожар, смог продолжить работу в прежнем режиме, заявил глава Химок Дмитрий Волошин."С руководством "Меги" и арендаторами находимся на связи. Окажем необходимое содействие для того, чтобы торговый центр смог продолжить работу в прежнем режиме", - сказал Волошин, слова которого цитирует пресс-служба администрации городского округа.Волошин в субботу провел заседание выездного штаба на месте сгоревшего OBI совместно с представителями торгового центра "Мега Химки".Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в торговом комплексе "Мега Химки" в пятницу в 6 утра. Открытое горение ликвидировано. В результате происшествия здание OBI почти полностью разрушено, погиб охранник гипермаркета.По информации властей Химок, в результате пожара пострадали пять автомобилей, припаркованные рядом с гипермаркетом. Администрация городского округа уже связалась с несколькими владельцами и узнала, какая необходима помощь в восстановлении машин. Рассматривается вопрос о частичной компенсации за счет муниципалитета.
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химки, пожар в тц "мега химки"
Химки, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
13:08 12.12.2022
 

Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме

© Администрация городского округа ХимкиГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин
© Администрация городского округа Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти городского округа Химки готовы оказать все необходимую помощь, чтобы торговый центр "Мега", в котором произошел пожар, смог продолжить работу в прежнем режиме, заявил глава Химок Дмитрий Волошин.
"С руководством "Меги" и арендаторами находимся на связи. Окажем необходимое содействие для того, чтобы торговый центр смог продолжить работу в прежнем режиме", - сказал Волошин, слова которого цитирует пресс-служба администрации городского округа.
Тушение пожара в магазине OBI на территории торгового центра МЕГА Химки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:17
ТЦ "Мега" в Химках будет закрыт в ближайшие дни
Волошин в субботу провел заседание выездного штаба на месте сгоревшего OBI совместно с представителями торгового центра "Мега Химки".
Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в торговом комплексе "Мега Химки" в пятницу в 6 утра. Открытое горение ликвидировано. В результате происшествия здание OBI почти полностью разрушено, погиб охранник гипермаркета.
По информации властей Химок, в результате пожара пострадали пять автомобилей, припаркованные рядом с гипермаркетом. Администрация городского округа уже связалась с несколькими владельцами и узнала, какая необходима помощь в восстановлении машин. Рассматривается вопрос о частичной компенсации за счет муниципалитета.
 
ХимкиПожар в ТЦ "Мега Химки"
 
 
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