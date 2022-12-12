https://ria.ru/20221212/khimki-1838034450.html
Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме
Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме - РИА Новости, 12.12.2022
Власти Химок помогут сгоревшему ТЦ продолжить работу в прежнем режиме
Власти городского округа Химки готовы оказать все необходимую помощь, чтобы торговый центр "Мега", в котором произошел пожар, смог продолжить работу в прежнем... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:08
2022-12-12T13:08
2022-12-12T13:08
химки
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти городского округа Химки готовы оказать все необходимую помощь, чтобы торговый центр "Мега", в котором произошел пожар, смог продолжить работу в прежнем режиме, заявил глава Химок Дмитрий Волошин."С руководством "Меги" и арендаторами находимся на связи. Окажем необходимое содействие для того, чтобы торговый центр смог продолжить работу в прежнем режиме", - сказал Волошин, слова которого цитирует пресс-служба администрации городского округа.Волошин в субботу провел заседание выездного штаба на месте сгоревшего OBI совместно с представителями торгового центра "Мега Химки".Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в торговом комплексе "Мега Химки" в пятницу в 6 утра. Открытое горение ликвидировано. В результате происшествия здание OBI почти полностью разрушено, погиб охранник гипермаркета.По информации властей Химок, в результате пожара пострадали пять автомобилей, припаркованные рядом с гипермаркетом. Администрация городского округа уже связалась с несколькими владельцами и узнала, какая необходима помощь в восстановлении машин. Рассматривается вопрос о частичной компенсации за счет муниципалитета.
https://realty.ria.ru/20221212/mega-1837969966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, пожар в тц "мега химки"
Химки, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти городского округа Химки готовы оказать все необходимую помощь, чтобы торговый центр "Мега", в котором произошел пожар, смог продолжить работу в прежнем режиме, заявил глава Химок Дмитрий Волошин.
"С руководством "Меги" и арендаторами находимся на связи. Окажем необходимое содействие для того, чтобы торговый центр смог продолжить работу в прежнем режиме", - сказал Волошин, слова которого цитирует пресс-служба администрации городского округа.
Волошин в субботу провел заседание выездного штаба на месте сгоревшего OBI совместно с представителями торгового центра "Мега Химки".
Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в торговом комплексе "Мега Химки" в пятницу в 6 утра. Открытое горение ликвидировано. В результате происшествия здание OBI почти полностью разрушено, погиб охранник гипермаркета.
По информации властей Химок
, в результате пожара пострадали пять автомобилей, припаркованные рядом с гипермаркетом. Администрация городского округа уже связалась с несколькими владельцами и узнала, какая необходима помощь в восстановлении машин. Рассматривается вопрос о частичной компенсации за счет муниципалитета.