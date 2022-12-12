09:02 12.12.2022 (обновлено: 09:03 12.12.2022)
Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России
Дегтярев: промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России
Вид Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды российской армии, регион поставляет в зону военной спецоперации обмундирование и сопутствующие товары, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии, наши комсомольские заводы выпускают хорошо себя зарекомендовавшие Су-35 и Су-57. Делаем и корветы, и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. И малая, легкая промышленность освоила выпуск армейских утепленных палаток, уже мы тысячу поставили в войска - большие, теплые. Десять тысяч спальных мешков сразу, с начала мобилизации, мы начали передавать в войска. Теплую обувь, нательное белье, все, что из вещевого довольствия нужно нашим ребятам в холода", - сообщил Дегтярев в видео в его Telegram-канале.
На территории региона разворачивается производство тактических вездеходов-багги для армии России и сборка квадрокоптеров. Для нужд армии приобретены более двух десятков машин повышенной проходимости. Оснащаются учебные центры для мобилизованных. Все больше становится участников общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, уточняет правительство региона. В части передают лекарства, одежду, обувь, оборудование. Собраны и отправлены сотни тонн помощи, десятки миллионов рублей.
Школьники-дети военнослужащих обеспечены бесплатным питанием и в учебное время, и на каникулах. Студентам средних и высших учебных заведений, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации, начисляются единовременные выплаты. Сами военные получают по 150 тысяч рублей из краевых средств. Руководитель региона пообещал, что поддержку семей бойцов будут только наращивать.
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По словам губернатора, он отвечает за Хабаровский край перед президентом страны, доверием которого "очень дорожит". В регионе идет планомерная работа по помощи семьям мобилизованных, в крае открывается центр психологической поддержки для раненых бойцов, их реабилитации, уточнил он.
"В первые дни, буквально в феврале, ушли сотни людей - отряд "Барс" - добровольцы. Мы всех поддерживаем - и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев. Мы не разделяем. Причем у нас военные не только минобороны там на фронте сегодня, это и наш Восточный округ Росгвардии, Восточный военный округ - все там. Приятно было увидеть "Панцыря" - это наша 11-я армия ВВС и ПВО, дислоцированная в Хабаровске. Наши ребята, я с ними общался и не раз. Большие профессионалы", - сказал глава региона.
Как сообщил губернатор, сформирован и успешно выполняет боевые задачи на Украине отдельный батальон управления и связи "Генерал Корф". Ранее, 9 декабря, в День героев Отечества, Дегтярев рассказал, что более 9 тысяч дальневосточников-участников спецоперации уже отмечены за мужество и отвагу государственными наградами, 64-я отдельная мотострелковая бригада – одно из первых подразделений, которому президент России Владимир Путин присвоил наименование Гвардейской. Этой чести удостоены еще два дальневосточных воинских соединения: 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк и 23-й истребительный авиационный Таллинский полк.