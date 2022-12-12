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Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России - РИА Новости, 12.12.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221212/khabarovsk-1837957461.html
Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России
Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России - РИА Новости, 12.12.2022
Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России
Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды российской армии, регион поставляет в зону военной спецоперации обмундирование и сопутствующие... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:02
2022-12-12T09:03
хабаровский край
михаил дегтярев
владимир путин
россия
хабаровский край
хабаровск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
су-35
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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды российской армии, регион поставляет в зону военной спецоперации обмундирование и сопутствующие товары, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии, наши комсомольские заводы выпускают хорошо себя зарекомендовавшие Су-35 и Су-57. Делаем и корветы, и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. И малая, легкая промышленность освоила выпуск армейских утепленных палаток, уже мы тысячу поставили в войска - большие, теплые. Десять тысяч спальных мешков сразу, с начала мобилизации, мы начали передавать в войска. Теплую обувь, нательное белье, все, что из вещевого довольствия нужно нашим ребятам в холода", - сообщил Дегтярев в видео в его Telegram-канале.На территории региона разворачивается производство тактических вездеходов-багги для армии России и сборка квадрокоптеров. Для нужд армии приобретены более двух десятков машин повышенной проходимости. Оснащаются учебные центры для мобилизованных. Все больше становится участников общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, уточняет правительство региона. В части передают лекарства, одежду, обувь, оборудование. Собраны и отправлены сотни тонн помощи, десятки миллионов рублей.Школьники-дети военнослужащих обеспечены бесплатным питанием и в учебное время, и на каникулах. Студентам средних и высших учебных заведений, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации, начисляются единовременные выплаты. Сами военные получают по 150 тысяч рублей из краевых средств. Руководитель региона пообещал, что поддержку семей бойцов будут только наращивать.По словам губернатора, он отвечает за Хабаровский край перед президентом страны, доверием которого "очень дорожит". В регионе идет планомерная работа по помощи семьям мобилизованных, в крае открывается центр психологической поддержки для раненых бойцов, их реабилитации, уточнил он."В первые дни, буквально в феврале, ушли сотни людей - отряд "Барс" - добровольцы. Мы всех поддерживаем - и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев. Мы не разделяем. Причем у нас военные не только минобороны там на фронте сегодня, это и наш Восточный округ Росгвардии, Восточный военный округ - все там. Приятно было увидеть "Панцыря" - это наша 11-я армия ВВС и ПВО, дислоцированная в Хабаровске. Наши ребята, я с ними общался и не раз. Большие профессионалы", - сказал глава региона.Как сообщил губернатор, сформирован и успешно выполняет боевые задачи на Украине отдельный батальон управления и связи "Генерал Корф". Ранее, 9 декабря, в День героев Отечества, Дегтярев рассказал, что более 9 тысяч дальневосточников-участников спецоперации уже отмечены за мужество и отвагу государственными наградами, 64-я отдельная мотострелковая бригада – одно из первых подразделений, которому президент России Владимир Путин присвоил наименование Гвардейской. Этой чести удостоены еще два дальневосточных воинских соединения: 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк и 23-й истребительный авиационный Таллинский полк.
https://ria.ru/20221212/sanaviatsiya-1837944705.html
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михаил дегтярев, владимир путин, россия, хабаровский край, хабаровск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), су-35, су-57
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Су-35, Су-57
09:02 12.12.2022 (обновлено: 09:03 12.12.2022)
 
Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России

Дегтярев: промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии России

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды российской армии, регион поставляет в зону военной спецоперации обмундирование и сопутствующие товары, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Промышленность Хабаровского края активно работает на нужды армии, наши комсомольские заводы выпускают хорошо себя зарекомендовавшие Су-35 и Су-57. Делаем и корветы, и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. И малая, легкая промышленность освоила выпуск армейских утепленных палаток, уже мы тысячу поставили в войска - большие, теплые. Десять тысяч спальных мешков сразу, с начала мобилизации, мы начали передавать в войска. Теплую обувь, нательное белье, все, что из вещевого довольствия нужно нашим ребятам в холода", - сообщил Дегтярев в видео в его Telegram-канале.
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На территории региона разворачивается производство тактических вездеходов-багги для армии России и сборка квадрокоптеров. Для нужд армии приобретены более двух десятков машин повышенной проходимости. Оснащаются учебные центры для мобилизованных. Все больше становится участников общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, уточняет правительство региона. В части передают лекарства, одежду, обувь, оборудование. Собраны и отправлены сотни тонн помощи, десятки миллионов рублей.
Школьники-дети военнослужащих обеспечены бесплатным питанием и в учебное время, и на каникулах. Студентам средних и высших учебных заведений, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации, начисляются единовременные выплаты. Сами военные получают по 150 тысяч рублей из краевых средств. Руководитель региона пообещал, что поддержку семей бойцов будут только наращивать.
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По словам губернатора, он отвечает за Хабаровский край перед президентом страны, доверием которого "очень дорожит". В регионе идет планомерная работа по помощи семьям мобилизованных, в крае открывается центр психологической поддержки для раненых бойцов, их реабилитации, уточнил он.
"В первые дни, буквально в феврале, ушли сотни людей - отряд "Барс" - добровольцы. Мы всех поддерживаем - и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев. Мы не разделяем. Причем у нас военные не только минобороны там на фронте сегодня, это и наш Восточный округ Росгвардии, Восточный военный округ - все там. Приятно было увидеть "Панцыря" - это наша 11-я армия ВВС и ПВО, дислоцированная в Хабаровске. Наши ребята, я с ними общался и не раз. Большие профессионалы", - сказал глава региона.
Как сообщил губернатор, сформирован и успешно выполняет боевые задачи на Украине отдельный батальон управления и связи "Генерал Корф". Ранее, 9 декабря, в День героев Отечества, Дегтярев рассказал, что более 9 тысяч дальневосточников-участников спецоперации уже отмечены за мужество и отвагу государственными наградами, 64-я отдельная мотострелковая бригада – одно из первых подразделений, которому президент России Владимир Путин присвоил наименование Гвардейской. Этой чести удостоены еще два дальневосточных воинских соединения: 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк и 23-й истребительный авиационный Таллинский полк.
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