https://ria.ru/20221212/kazan-1837939384.html
Международный аэропорт Казани закрыли из-за непогоды
Международный аэропорт Казани закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
Международный аэропорт Казани закрыли из-за непогоды
Международный аэропорт "Казань" закрыт до 4.00 понедельника из-за непогоды, сообщается на сайте аэропорта. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:36
2022-12-12T01:36
2022-12-12T01:36
казань
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КАЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" закрыт до 4.00 понедельника из-за непогоды, сообщается на сайте аэропорта."В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 04.00 12 декабря", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с федеральными авиационными правилами представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров напитками, питанием и размещают в гостинице.В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в течение воскресенья в республике местами отмечались ледяные дожди и образование сильных гололедных отложений, сильный снег, ветер до 22 метров в секунду. Аналогичные явления - сильный снег, метель, ледяной дождь, ветер до 18-22 метров в секунду - на территории республики прогнозируются и 12 декабря.
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казань
Международный аэропорт Казани закрыли из-за непогоды
Международный аэропорт "Казань" закрыли в связи с неблагоприятными метеоусловиями