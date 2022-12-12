https://ria.ru/20221212/kartofel-1837964492.html

"Мираторг" и сеть "Вкусно – и точка" планируют построить завод

"Мираторг" и сеть "Вкусно – и точка" планируют построить завод - РИА Новости, 12.12.2022

"Мираторг" и сеть "Вкусно – и точка" планируют построить завод

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" и сеть ресторанов "Вкусно – и точка" планируют в 2023 году строительство и в 2024 году -... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:43

2022-12-12T09:43

2022-12-12T11:42

общество

мираторг

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" и сеть ресторанов "Вкусно – и точка" планируют в 2023 году строительство и в 2024 году - запуск в эксплуатацию завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек, говорится в сообщении агрохолдинга."В 2023 году компания "Мираторг" и сеть "Вкусно – и точка" планируют приступить к строительству нового завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в предприятия "Вкусно – и точка"... Многомиллиардный проект будет включать в себя несколько этапов, среди которых увеличение посевных площадей специально отобранных сортов картофеля, а также создание собственного семенного фонда АПХ "Мираторг", - говорится в сообщении.Проект будет реализован в одном из регионов центральной России. Ввод завода в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. В планах - строительство современных овощехранилищ и завода по выпуску готовой продукции в объеме не менее 90 тысяч тонн в год. Компания уточняет, что производственный цикл будет учитывать всю специфику сбора, обработки и хранения картофеля, чтобы соответствовать требованиям сети по качеству. Производство будет полностью автоматизировано, промышленная линия позволит выпускать замороженный картофель фри и другую продукцию."Вкусно и точка" (преемник McDonald's в России) в текущем году столкнулась с дефицитом и подорожанием картофеля фри, что гендиректор сети Олег Пароев объяснял в том числе тем, что в России есть только одна крупная фабрика по производству этой продукции. Она была построена в Липецкой области под бизнес-модель McDonald's и полностью закрывала его потребности в продукте, однако в этом году предприятие сменило основного собственника (нидерландская компания им быть перестала) и подняло цены в 2,5 раза (такую цифру озвучивал Пароев).Привычный тонкий картофель фри вернется в российский общепит в следующем году, заявлял в сентябре РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, в этом году производители не засадили нужной картошки, поскольку McDonald's и Burger King, не понимая, уходят ли они с рынка, не сделали заказов.Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Компания развивает направление выращивания овощей открытого грунта. Чтобы заместить импортный посевной материал, "Мираторг" намерен создать в Калининградской области предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.

https://ria.ru/20221207/vkusno-1836888070.html

https://realty.ria.ru/20221019/brendy-1825094061.html

https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мираторг, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), россия