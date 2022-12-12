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В Калужской области перевыполнили план по ремонту дорог - РИА Новости, 12.12.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221212/kaluga-1838037449.html
В Калужской области перевыполнили план по ремонту дорог
В Калужской области перевыполнили план по ремонту дорог - РИА Новости, 12.12.2022
В Калужской области перевыполнили план по ремонту дорог
В Калужской области в 2022 году отремонтировали 205 километров дорог, что выше планового показателя в 190 километров, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:19
2022-12-12T13:19
калужская область
владислав шапша
владимир путин
калуга
россия
калужская область
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. В Калужской области в 2022 году отремонтировали 205 километров дорог, что выше планового показателя в 190 километров, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник в регионе подвели итоги нацпроекта "Безопасные качественные дороги"."По информации министра транспорта области Владимира Волочай, плановый объем ремонтных работ на 2022 год составлял 190 километров. Фактические показатели превышают плановые – отремонтировано 205 километров", - говорится в сообщении.По данным областного правительства, в 2022 году завершено строительство обхода Калуги на участке Анненки-Жерело. Уже заключены государственные и муниципальные контракты на ремонт и реконструкцию дорог, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2023 году. Их общая протяженность - 142 километра. Реализация многих объектов начата в текущем году. В первом квартале 2023 года дополнительно будут заключены контракты на ремонт дорог протяженностью 26 километров. В целом, в 2022 году за счет средств, предусмотренных как на реализацию государственной программы, так и нацпроекта, выполнены работы по ремонту, строительству и реконструкции девяти мостов, отмечают власти.В числе показателей выполнения нацпроекта, в частности, искусственное освещение дорог. "Оборудовано искусственным освещением 48 километров дорог в 31 населенном пункте. Для сравнения - в 2019 году искусственным освещением было оборудовано 16 километров дорог в 10 населенных пунктах", - информирует областное правительство.Ключевой показатель нацпроекта – снижение смертности в результате ДТП. По итогам 2022 года он должен составить 12,67 человека на 100 тысяч населения. По данным на 1 декабря, показатель в Калужской области составил 9,97 человека. На заседании отмечалось, что за 11 месяцев 2022 года на территории региона произошло 1008 ДТП, что на 3,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что приведение дорог в нормативное состояние - это задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин. "Реализация проекта в следующем году будет продолжена. Очень важно сохранить темп и подготовиться к работе в следующем сезоне. Необходимо провести обеспечивающие работы, делать их добросовестно, качественно", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.В завершение губернатор дал отдельное поручение, касающееся участия региона в федеральной программе по замене ветхих коммуникаций. "Что касается замены коммуникаций под дорогами, которые ремонтируются, - их надо включать в план комплексной замены коммуникаций. Правительство Российской Федерации озвучило планы и предложения о том, что такая программа должна быть реализована. И мы должны в ней найти свое место - в крупных городах изношенные сети поменять. Для этого нужен проект, нужно провести серьезную работу", - сказал Владислав Шапша.
https://ria.ru/20221128/aprobatsiya-1834799148.html
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владислав шапша, владимир путин, калуга, россия, калужская область
Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин, Калуга, Россия, Калужская область
13:19 12.12.2022
 
В Калужской области перевыполнили план по ремонту дорог

В Калужской области перевыполнили план по ремонту дорог в 2022 году

© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
Прохожие на улице Калуги - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
Прохожие на улице Калуги. Архивное фото
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. В Калужской области в 2022 году отремонтировали 205 километров дорог, что выше планового показателя в 190 километров, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник в регионе подвели итоги нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
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"По информации министра транспорта области Владимира Волочай, плановый объем ремонтных работ на 2022 год составлял 190 километров. Фактические показатели превышают плановые – отремонтировано 205 километров", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, в 2022 году завершено строительство обхода Калуги на участке Анненки-Жерело. Уже заключены государственные и муниципальные контракты на ремонт и реконструкцию дорог, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2023 году. Их общая протяженность - 142 километра. Реализация многих объектов начата в текущем году. В первом квартале 2023 года дополнительно будут заключены контракты на ремонт дорог протяженностью 26 километров. В целом, в 2022 году за счет средств, предусмотренных как на реализацию государственной программы, так и нацпроекта, выполнены работы по ремонту, строительству и реконструкции девяти мостов, отмечают власти.
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В числе показателей выполнения нацпроекта, в частности, искусственное освещение дорог. "Оборудовано искусственным освещением 48 километров дорог в 31 населенном пункте. Для сравнения - в 2019 году искусственным освещением было оборудовано 16 километров дорог в 10 населенных пунктах", - информирует областное правительство.
Ключевой показатель нацпроекта – снижение смертности в результате ДТП. По итогам 2022 года он должен составить 12,67 человека на 100 тысяч населения. По данным на 1 декабря, показатель в Калужской области составил 9,97 человека. На заседании отмечалось, что за 11 месяцев 2022 года на территории региона произошло 1008 ДТП, что на 3,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что приведение дорог в нормативное состояние - это задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин. "Реализация проекта в следующем году будет продолжена. Очень важно сохранить темп и подготовиться к работе в следующем сезоне. Необходимо провести обеспечивающие работы, делать их добросовестно, качественно", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
В завершение губернатор дал отдельное поручение, касающееся участия региона в федеральной программе по замене ветхих коммуникаций. "Что касается замены коммуникаций под дорогами, которые ремонтируются, - их надо включать в план комплексной замены коммуникаций. Правительство Российской Федерации озвучило планы и предложения о том, что такая программа должна быть реализована. И мы должны в ней найти свое место - в крупных городах изношенные сети поменять. Для этого нужен проект, нужно провести серьезную работу", - сказал Владислав Шапша.
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