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"Будут бросать камни": проукраинская активистка пожаловалась на ирландцев
"Будут бросать камни": проукраинская активистка пожаловалась на ирландцев - РИА Новости, 12.12.2022
"Будут бросать камни": проукраинская активистка пожаловалась на ирландцев
Жители ирландского курортного города Каслбар выражают недовольство в связи с наплывом беженцев с Украины в условиях, когда поддержка требуется им самим, пишет... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T04:28
2022-12-12T04:28
2022-12-12T12:25
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жители ирландского курортного города Каслбар выражают недовольство в связи с наплывом беженцев с Украины в условиях, когда поддержка требуется им самим, пишет издание The Globe and Mail.Графство Мейо на западе Ирландии популярно у туристов, однако сейчас многие курорты в этом регионе переполнены из-за беженцев с Украины, отмечает издание. Постоянная нехватка жилья в Ирландии вынудила правительство платить отельерам за размещение украинцев, поэтому в гостиницах Каслбара, крупнейшего города Мейо, почти нет свободных мест — сейчас там проживает более двух тысяч беженцев с Украины."Начинает проявляться напряжение. Многие жители Каслбара, население которого составляет 12 тысяч человек, стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе", — говорится в статье.Как пишет Globe and Mail, всю тяжесть негативной реакции на беженцев в Каслбаре ощутила на себе Лили Лузан, которая 14 лет назад переехала сюда из Белоруссии и впоследствии стала "неофициальным руководителем" по вопросам координации помощи украинцам в этом районе. В начале кризиса горожане стремились помочь, активно поступали пожертвования, Лузан помогали около 200 добровольцев, однако сейчас "настроение изменилось": количество пожертвований сократилось, а волонтеров осталось около пары десятков.Как заявила сама Лузан, правительство Ирландии не подготовило общество к наплыву беженцев, из-за чего она теперь в глазах многих людей стала "лицом" миграционного кризиса. "Я сказала правительству: "Если у вас нет плана, люди здесь будут бросать в меня камни". И это то, что происходит", — пожаловалась она.По словам мэра Каслбара Майкла Килкойна, местные жители всегда готовы помочь, однако в сообществе также хотят знать, "кто эти люди и каков план". "Как долго они здесь пробудут? Если вы размещаете так много людей и не даете нам никаких ресурсов, то вы фактически забираете блага у людей, которые здесь живут", — подчеркнул Килкойн.Недавно между группой жителей находящегося неподалеку поселения Бреффи и местными властями разгорелся конфликт по поводу беженцев, проживающих в одном из отелей, среди которых около 500 украинцев и 200 граждан других стран. Местный совет, в свою очередь, заявил, что из-за беженцев возникло "некоторое общественное волнение". "Мы прекрасно осознаем, что это волнение усилилось за последние несколько недель", — заявили его представители.Проживающий в этом районе Майкл Хаверти сообщил изданию, что местные жители беспокоятся из-за переполненных школ, некоторые задаются вопросом, почему правительство предлагает такую большую помощь украинцам, когда у местных жителей есть свои нужды.В Ирландию с февраля прибыли более 62 тысяч украинцев, по мнению властей страны, это число может достичь 72 тысяч к концу декабря.
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в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
04:28 12.12.2022 (обновлено: 12:25 12.12.2022)
"Будут бросать камни": проукраинская активистка пожаловалась на ирландцев
Globe and Mail: жители ирландского Каслбара недовольны наплывом беженцев с Украины
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Жители ирландского курортного города Каслбар выражают недовольство в связи с наплывом беженцев с Украины в условиях, когда поддержка требуется им самим, пишет
издание The Globe and Mail.
Графство Мейо на западе Ирландии
популярно у туристов, однако сейчас многие курорты в этом регионе переполнены из-за беженцев с Украины, отмечает издание. Постоянная нехватка жилья в Ирландии вынудила правительство платить отельерам за размещение украинцев, поэтому в гостиницах Каслбара, крупнейшего города Мейо, почти нет свободных мест — сейчас там проживает более двух тысяч беженцев с Украины.
"Начинает проявляться напряжение. Многие жители Каслбара, население которого составляет 12 тысяч человек, стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе", — говорится в статье.
Как пишет Globe and Mail, всю тяжесть негативной реакции на беженцев в Каслбаре ощутила на себе Лили Лузан, которая 14 лет назад переехала сюда из Белоруссии и впоследствии стала "неофициальным руководителем" по вопросам координации помощи украинцам в этом районе. В начале кризиса горожане стремились помочь, активно поступали пожертвования, Лузан помогали около 200 добровольцев, однако сейчас "настроение изменилось": количество пожертвований сократилось, а волонтеров осталось около пары десятков.
Как заявила сама Лузан, правительство Ирландии не подготовило общество к наплыву беженцев, из-за чего она теперь в глазах многих людей стала "лицом" миграционного кризиса. "Я сказала правительству: "Если у вас нет плана, люди здесь будут бросать в меня камни". И это то, что происходит", — пожаловалась она.
По словам мэра Каслбара Майкла Килкойна, местные жители всегда готовы помочь, однако в сообществе также хотят знать, "кто эти люди и каков план". "Как долго они здесь пробудут? Если вы размещаете так много людей и не даете нам никаких ресурсов, то вы фактически забираете блага у людей, которые здесь живут", — подчеркнул Килкойн.
Недавно между группой жителей находящегося неподалеку поселения Бреффи и местными властями разгорелся конфликт по поводу беженцев, проживающих в одном из отелей, среди которых около 500 украинцев и 200 граждан других стран. Местный совет, в свою очередь, заявил, что из-за беженцев возникло "некоторое общественное волнение". "Мы прекрасно осознаем, что это волнение усилилось за последние несколько недель", — заявили его представители.
Проживающий в этом районе Майкл Хаверти сообщил изданию, что местные жители беспокоятся из-за переполненных школ, некоторые задаются вопросом, почему правительство предлагает такую большую помощь украинцам, когда у местных жителей есть свои нужды.
В Ирландию с февраля прибыли более 62 тысяч украинцев, по мнению властей страны, это число может достичь 72 тысяч к концу декабря.