https://ria.ru/20221212/infrastruktura-1838085731.html
Путин 13 декабря откроет объекты транспортной инфраструктуры
Путин 13 декабря откроет объекты транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 12.12.2022
Путин 13 декабря откроет объекты транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин 13 декабря в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:04
2022-12-12T15:04
2022-12-12T15:11
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 декабря в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого декабря Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Новые объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Республике Северная Осетия", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
15:04 12.12.2022 (обновлено: 15:11 12.12.2022)
Путин 13 декабря откроет объекты транспортной инфраструктуры
Путин 13 декабря по видеосвязи откроет объекты транспортной инфраструктуры