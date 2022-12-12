https://ria.ru/20221212/infrastruktura-1838085731.html

Путин 13 декабря откроет объекты транспортной инфраструктуры

Путин 13 декабря откроет объекты транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 12.12.2022

Путин 13 декабря откроет объекты транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин 13 декабря в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:04

2022-12-12T15:04

2022-12-12T15:11

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 декабря в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого декабря Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Новые объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Республике Северная Осетия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220908/m5-1815515525.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика