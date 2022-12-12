https://ria.ru/20221212/gripp-1838143330.html
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента - РИА Новости, 12.12.2022
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 144,9%, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:41
2022-12-12T17:41
2022-12-12T17:44
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 144,9%, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.На 12 декабря в регионе из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в трех школах и четырех детских садах, частично - в 149 школах (861 класс) и в десяти группах семи детских садов."За прошедшую неделю в области обратились за медицинской помощью по гриппу и ОРВИ 24 616 человек, в том числе детей до 14 лет – 12 464. Эпидпорог превышен среди совокупного населения на 144,9%", - сказал собеседник агентства.По его словам, превышение эпидемических порогов зафиксировано во всех возрастных группах.
https://ria.ru/20221209/gripp-1837358964.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
17:41 12.12.2022 (обновлено: 17:44 12.12.2022)
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента
Порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области превышен на 144,9 процента