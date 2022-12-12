https://ria.ru/20221212/gripp-1838143330.html

В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента

В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента - РИА Новости, 12.12.2022

В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 144,9%, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:41

2022-12-12T17:41

2022-12-12T17:44

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 144,9%, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.На 12 декабря в регионе из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в трех школах и четырех детских садах, частично - в 149 школах (861 класс) и в десяти группах семи детских садов."За прошедшую неделю в области обратились за медицинской помощью по гриппу и ОРВИ 24 616 человек, в том числе детей до 14 лет – 12 464. Эпидпорог превышен среди совокупного населения на 144,9%", - сказал собеседник агентства.По его словам, превышение эпидемических порогов зафиксировано во всех возрастных группах.

https://ria.ru/20221209/gripp-1837358964.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество