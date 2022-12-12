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В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента - РИА Новости, 12.12.2022
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В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента - РИА Новости, 12.12.2022
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 144,9%, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:41
2022-12-12T17:44
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 144,9%, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.На 12 декабря в регионе из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в трех школах и четырех детских садах, частично - в 149 школах (861 класс) и в десяти группах семи детских садов."За прошедшую неделю в области обратились за медицинской помощью по гриппу и ОРВИ 24 616 человек, в том числе детей до 14 лет – 12 464. Эпидпорог превышен среди совокупного населения на 144,9%", - сказал собеседник агентства.По его словам, превышение эпидемических порогов зафиксировано во всех возрастных группах.
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воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
17:41 12.12.2022 (обновлено: 17:44 12.12.2022)
 
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента

Порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области превышен на 144,9 процента

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по итогам минувшей недели оказался превышен на 144,9%, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
На 12 декабря в регионе из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в трех школах и четырех детских садах, частично - в 149 школах (861 класс) и в десяти группах семи детских садов.
"За прошедшую неделю в области обратились за медицинской помощью по гриппу и ОРВИ 24 616 человек, в том числе детей до 14 лет – 12 464. Эпидпорог превышен среди совокупного населения на 144,9%", - сказал собеседник агентства.
По его словам, превышение эпидемических порогов зафиксировано во всех возрастных группах.
Мобильный пункт вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 01:18
В Петербурге более 3,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа
 
Воронежская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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