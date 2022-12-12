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Уровень газификации сел Пермского края планируется повысить почти до 50% - РИА Новости, 12.12.2022
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Уровень газификации сел Пермского края планируется повысить почти до 50%
Уровень газификации сел Пермского края планируется повысить почти до 50% - РИА Новости, 12.12.2022
Уровень газификации сел Пермского края планируется повысить почти до 50%
Власти Пермского края совместно с "Газпромом" планируют повысить уровень газификации сельских территорий с 32% до 47%, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:20
2022-12-12T18:20
пермский край
дмитрий махонин
газпром
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ПЕРМЬ, 12 дек – РИА Новости. Власти Пермского края совместно с "Газпромом" планируют повысить уровень газификации сельских территорий с 32% до 47%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В понедельник в одно из сел Пермского края был подан газ. По информации пресс-службы губернатора, для подачи голубого топлива в дома села с населением более 300 человек в течение года были построены межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью свыше 13 километров и одна котельная.Как уточнили в ведомстве, необходимая газовая инфраструктура была создана в рамках региональной программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО "Газпром" на 2021-2025 годы. При прокладке газопровода применялись уникальные технологии: строители, используя метод горизонтально-направленного бурения, выполнили проколы под рекой на глубине трех метров."Планы на будущее – грандиозные и при поддержке региональных властей, губернатора Дмитрия Махонина, они реализуются. Планируем поднять уровень газификации в сельских территориях Пермского края с 32% до 47%", – цитирует гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" и АО "Газпром газораспределение Пермь" Сергея Черезова пресс-служба губернатора.Ранее Махонин подчеркивал важность того, чтобы даже в отдаленных населенных пунктах региона качество жизни постоянно повышалось. По словам губернатора Пермского края, в последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения территорий газом. При этом работа продолжается, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе благодаря поддержке центраи эффективному сотрудничеству с "Газпромом".По данным пресс-службы, в этом году в Пермском крае выполнено строительство 15 межпоселковых и распределительных газопроводов протяженностью более 200 километров. "Они обеспечили техническую возможность подключения домовладений в 14 населенных пунктах", – добавили в ведомстве.
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пермский край, дмитрий махонин, газпром
Пермский край, Дмитрий Махонин, Газпром
18:20 12.12.2022
 

Уровень газификации сел Пермского края планируется повысить почти до 50%

© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
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ПЕРМЬ, 12 дек – РИА Новости. Власти Пермского края совместно с "Газпромом" планируют повысить уровень газификации сельских территорий с 32% до 47%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В понедельник в одно из сел Пермского края был подан газ. По информации пресс-службы губернатора, для подачи голубого топлива в дома села с населением более 300 человек в течение года были построены межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью свыше 13 километров и одна котельная.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:22
За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных
Как уточнили в ведомстве, необходимая газовая инфраструктура была создана в рамках региональной программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО "Газпром" на 2021-2025 годы. При прокладке газопровода применялись уникальные технологии: строители, используя метод горизонтально-направленного бурения, выполнили проколы под рекой на глубине трех метров.
"Планы на будущее – грандиозные и при поддержке региональных властей, губернатора Дмитрия Махонина, они реализуются. Планируем поднять уровень газификации в сельских территориях Пермского края с 32% до 47%", – цитирует гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" и АО "Газпром газораспределение Пермь" Сергея Черезова пресс-служба губернатора.
Ранее Махонин подчеркивал важность того, чтобы даже в отдаленных населенных пунктах региона качество жизни постоянно повышалось. По словам губернатора Пермского края, в последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения территорий газом. При этом работа продолжается, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе благодаря поддержке центраи эффективному сотрудничеству с "Газпромом".
По данным пресс-службы, в этом году в Пермском крае выполнено строительство 15 межпоселковых и распределительных газопроводов протяженностью более 200 километров. "Они обеспечили техническую возможность подключения домовладений в 14 населенных пунктах", – добавили в ведомстве.
 
Пермский крайДмитрий МахонинГазпром
 
 
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