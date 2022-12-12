https://ria.ru/20221212/gazifikatsiya-1837988785.html

Мишустин рассказал, как проходит программа бесплатной газификации

Мишустин рассказал, как проходит программа бесплатной газификации - РИА Новости, 12.12.2022

Мишустин рассказал, как проходит программа бесплатной газификации

Порядка 800 тысяч россиян уже воспользовались возможностью бесплатно провести газ до границ участков своих домов, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:17

2022-12-12T11:17

2022-12-12T11:20

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 800 тысяч россиян уже воспользовались возможностью бесплатно провести газ до границ участков своих домов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."В целом уже около 800 тысяч наших граждан решили воспользоваться бесплатной возможностью на подведение газа до границ участков своих домов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что недавно было принято постановление о бессрочном продлении этой программы."Распространили ее действие также на школы, детские сады, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты", - добавил премьер.Премьер-министр также поручил вице-премьеру Александру Новаку не сбавлять набранных темпов по бесплатной газификации в России."Сейчас важно не сбавлять набранных темпов, чтобы в домах был газ и люди видели конкретные результаты нашей работы. Вы сами видели, как радуются семьи, когда долгожданный газ приходит в их дом. Мы с вами посещали целый ряд регионов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами после доклада Новака о результатах работы по газификации.В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" и региональными властями бесплатно провести газ к домовладениям до 2023 года. Позднее Новак уточнял, что граждане смогут воспользоваться этим правом и после 2022 года, поскольку теперь эта норма носит бессрочный характер.

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общество, михаил мишустин, россия