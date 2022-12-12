https://ria.ru/20221212/gaz-1838068060.html

Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году

Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2022

Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году

Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:29

2022-12-12T14:29

2022-12-12T16:30

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."Я знаю из ваших данных (Международного энергетического агентства, МЭА - ред.), что несмотря на меры, предпринимаемые нами, мы можем столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", - заявила она на совместной пресс-конференции с главой МЭА Фатихом Биролом."Для этого нам нужно ещё больше активировать нашу работу с международными партнёрами", - добавила глава ЕК.По оценкам агентства, ПХГ Европы будут заполнены примерно на треть в начале апреля 2023 года, что означает необходимость закачать летом в хранилища 65 миллиардов кубометров, чтобы достичь уровня заполненности в 95% к началу следующего отопительного сезона. Соответственно, дефицит в 30 миллиардов кубометров составляет почти половину объема, необходимого для заполнения ПХГ до целевого уровня.В новом отчете "Как избежать дефицита газа в Европейском союзе в 2023 году" МЭА исходит из того, что российские трубопроводные поставки газа в ЕС с начала 2023 года упадут до нуля. Если же они останутся на текущем уровне, то РФ поставит в течение 2023 года порядка 25 миллиардов кубометров, что менее половины от 60 миллиардов, которые, вероятно, будут поставлены за весь 2022 год, что в свою очередь меньше половины объема 2021 года, отметило агентство.

https://ria.ru/20221212/gaz-1837936362.html

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Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, евросоюз, в мире, международное энергетическое агентство, урсула фон дер ляйен, экономика, природный газ, европа