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Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2022
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Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году
Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2022
Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году
Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:29
2022-12-12T16:30
еврокомиссия
евросоюз
в мире
международное энергетическое агентство
урсула фон дер ляйен
экономика
природный газ
европа
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."Я знаю из ваших данных (Международного энергетического агентства, МЭА - ред.), что несмотря на меры, предпринимаемые нами, мы можем столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", - заявила она на совместной пресс-конференции с главой МЭА Фатихом Биролом."Для этого нам нужно ещё больше активировать нашу работу с международными партнёрами", - добавила глава ЕК.По оценкам агентства, ПХГ Европы будут заполнены примерно на треть в начале апреля 2023 года, что означает необходимость закачать летом в хранилища 65 миллиардов кубометров, чтобы достичь уровня заполненности в 95% к началу следующего отопительного сезона. Соответственно, дефицит в 30 миллиардов кубометров составляет почти половину объема, необходимого для заполнения ПХГ до целевого уровня.В новом отчете "Как избежать дефицита газа в Европейском союзе в 2023 году" МЭА исходит из того, что российские трубопроводные поставки газа в ЕС с начала 2023 года упадут до нуля. Если же они останутся на текущем уровне, то РФ поставит в течение 2023 года порядка 25 миллиардов кубометров, что менее половины от 60 миллиардов, которые, вероятно, будут поставлены за весь 2022 год, что в свою очередь меньше половины объема 2021 года, отметило агентство.
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еврокомиссия, евросоюз, в мире, международное энергетическое агентство, урсула фон дер ляйен, экономика, природный газ, европа
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Международное энергетическое агентство, Урсула фон дер Ляйен, Экономика, Природный газ, Европа
14:29 12.12.2022 (обновлено: 16:30 12.12.2022)
 
Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году

Фон дер Ляйен: ЕС может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубов газа в 2023 году

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Я знаю из ваших данных (Международного энергетического агентства, МЭА - ред.), что несмотря на меры, предпринимаемые нами, мы можем столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", - заявила она на совместной пресс-конференции с главой МЭА Фатихом Биролом.
"Я уверена, что мы обеспечим аналогичные объёмы СПГ в следующем году, как были в нынешнем. В этом году у нас было до 130 миллиардов кубометров СПГ", - сообщила она.
"Для этого нам нужно ещё больше активировать нашу работу с международными партнёрами", - добавила глава ЕК.
По оценкам агентства, ПХГ Европы будут заполнены примерно на треть в начале апреля 2023 года, что означает необходимость закачать летом в хранилища 65 миллиардов кубометров, чтобы достичь уровня заполненности в 95% к началу следующего отопительного сезона. Соответственно, дефицит в 30 миллиардов кубометров составляет почти половину объема, необходимого для заполнения ПХГ до целевого уровня.
В новом отчете "Как избежать дефицита газа в Европейском союзе в 2023 году" МЭА исходит из того, что российские трубопроводные поставки газа в ЕС с начала 2023 года упадут до нуля. Если же они останутся на текущем уровне, то РФ поставит в течение 2023 года порядка 25 миллиардов кубометров, что менее половины от 60 миллиардов, которые, вероятно, будут поставлены за весь 2022 год, что в свою очередь меньше половины объема 2021 года, отметило агентство.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 00:42
СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ
 
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