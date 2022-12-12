14:29 12.12.2022 (обновлено: 16:30 12.12.2022)
Глава ЕК предупредила Евросоюз о возможной нехватке газа в 2023 году
Фон дер Ляйен: ЕС может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубов газа в 2023 году
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Я знаю из ваших данных (Международного энергетического агентства, МЭА - ред.), что несмотря на меры, предпринимаемые нами, мы можем столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", - заявила она на совместной пресс-конференции с главой МЭА Фатихом Биролом.
"Я уверена, что мы обеспечим аналогичные объёмы СПГ в следующем году, как были в нынешнем. В этом году у нас было до 130 миллиардов кубометров СПГ", - сообщила она.
"Для этого нам нужно ещё больше активировать нашу работу с международными партнёрами", - добавила глава ЕК.
По оценкам агентства, ПХГ Европы будут заполнены примерно на треть в начале апреля 2023 года, что означает необходимость закачать летом в хранилища 65 миллиардов кубометров, чтобы достичь уровня заполненности в 95% к началу следующего отопительного сезона. Соответственно, дефицит в 30 миллиардов кубометров составляет почти половину объема, необходимого для заполнения ПХГ до целевого уровня.
В новом отчете "Как избежать дефицита газа в Европейском союзе в 2023 году" МЭА исходит из того, что российские трубопроводные поставки газа в ЕС с начала 2023 года упадут до нуля. Если же они останутся на текущем уровне, то РФ поставит в течение 2023 года порядка 25 миллиардов кубометров, что менее половины от 60 миллиардов, которые, вероятно, будут поставлены за весь 2022 год, что в свою очередь меньше половины объема 2021 года, отметило агентство.