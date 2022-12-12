https://ria.ru/20221212/gaubitsy-1838194549.html

Франция поставила Украине шесть буксируемых гаубиц TRF1

Франция поставила Украине шесть буксируемых гаубиц TRF1 - РИА Новости, 12.12.2022

Франция поставила Украине шесть буксируемых гаубиц TRF1

Франция поставила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, сообщает в понедельник издание Ouest France со ссылкой на минобороны страны. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:25

2022-12-12T21:25

2022-12-12T21:25

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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Франция поставила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, сообщает в понедельник издание Ouest France со ссылкой на минобороны страны.По данным министерства обороны Франции, на Украину "уже доставлено большое количество (военно-технического)оборудования, охватывающего весь спектр потребностей украинцев".Речь идет о военном снаряжении, противотанковом и зенитном вооружении, а также "шести 155-миллиметровых буксируемых гаубицах TRF1, 18 артиллерийских установках CAESAR, двух системах Crotale", а также бронетранспортёрах и реактивных системах залпового огня.Ранее сообщалось, что Франция в ближайшее время передаст Киеву еще шесть гаубиц CAESAR, а также радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ передавали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/voennye-1838192068.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, украина, нато, россия, франция