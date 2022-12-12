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В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей - РИА Новости, 12.12.2022
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https://ria.ru/20221212/elektromobili-1838058223.html
В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей
В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей - РИА Новости, 12.12.2022
В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей
По данным Китайского альянса содействия зарядной инфраструктуре для электромобилей (EVCIPA), с января по ноябрь текущего года в стране появилось около 2,33... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:10
2022-12-12T14:10
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китай
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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Китайского альянса содействия зарядной инфраструктуре для электромобилей (EVCIPA), с января по ноябрь текущего года в стране появилось около 2,33 миллиона новых зарядных "столбов".К концу ноября этого года в стране насчитывалось около 4,95 миллиона объектов зарядной инфраструктуры.Быстрый рост количества зарядных устройств отвечает тенденциям расширения сектора транспортных средств на новых источниках энергии в стране.По данным EVCIPA, с января по ноябрь 2022 года продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае составили 6,07 миллиона единиц.
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Россия-Китай: Главное, Китай
14:10 12.12.2022
 

В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей

© AFP 2022 / STRЗарядка электромобилей на станции технического обслуживания в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, КНР
Зарядка электромобилей на станции технического обслуживания в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, КНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Китайского альянса содействия зарядной инфраструктуре для электромобилей (EVCIPA), с января по ноябрь текущего года в стране появилось около 2,33 миллиона новых зарядных "столбов".
К концу ноября этого года в стране насчитывалось около 4,95 миллиона объектов зарядной инфраструктуры.
Самолет C919 китайской корпорации коммерческих самолетов на выставке Airshow China 2022 в Чжухае, провинция Гуандун - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 13:55Россия-Китай: Главное
Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику
Быстрый рост количества зарядных устройств отвечает тенденциям расширения сектора транспортных средств на новых источниках энергии в стране.
По данным EVCIPA, с января по ноябрь 2022 года продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае составили 6,07 миллиона единиц.
 
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