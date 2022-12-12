https://ria.ru/20221212/elektromobili-1838058223.html
В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей
В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей - РИА Новости, 12.12.2022
В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей
По данным Китайского альянса содействия зарядной инфраструктуре для электромобилей (EVCIPA), с января по ноябрь текущего года в стране появилось около 2,33... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:10
2022-12-12T14:10
2022-12-12T14:10
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Китайского альянса содействия зарядной инфраструктуре для электромобилей (EVCIPA), с января по ноябрь текущего года в стране появилось около 2,33 миллиона новых зарядных "столбов".К концу ноября этого года в стране насчитывалось около 4,95 миллиона объектов зарядной инфраструктуры.Быстрый рост количества зарядных устройств отвечает тенденциям расширения сектора транспортных средств на новых источниках энергии в стране.По данным EVCIPA, с января по ноябрь 2022 года продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае составили 6,07 миллиона единиц.
https://ria.ru/20221209/samolet-1837468736.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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