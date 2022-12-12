https://ria.ru/20221212/elektromobili-1838058223.html

В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей

В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей - РИА Новости, 12.12.2022

В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей

По данным Китайского альянса содействия зарядной инфраструктуре для электромобилей (EVCIPA), с января по ноябрь текущего года в стране появилось около 2,33... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:10

2022-12-12T14:10

2022-12-12T14:10

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Китайского альянса содействия зарядной инфраструктуре для электромобилей (EVCIPA), с января по ноябрь текущего года в стране появилось около 2,33 миллиона новых зарядных "столбов".К концу ноября этого года в стране насчитывалось около 4,95 миллиона объектов зарядной инфраструктуры.Быстрый рост количества зарядных устройств отвечает тенденциям расширения сектора транспортных средств на новых источниках энергии в стране.По данным EVCIPA, с января по ноябрь 2022 года продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае составили 6,07 миллиона единиц.

https://ria.ru/20221209/samolet-1837468736.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай