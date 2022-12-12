https://ria.ru/20221212/ekspress-kreditovanie-1838073073.html

МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования

МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования - РИА Новости, 12.12.2022

МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования предпринимателей с 10 до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:38

2022-12-12T14:38

2022-12-12T14:38

корпорация мсп

мсп банк

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования предпринимателей с 10 до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.Изменения коснулись всей линейки продуктов: Экспресс-поддержка, Экспресс-франшиза, Экспресс-инвест. Воспользоваться новыми условиями смогут и заемщики из регионов, например – из Удмуртии, где действует совместная программа Корпорации МСП и правительства республики, уточняется в сообщении."Наша приоритетная задача – обеспечить бизнес именно той финансовой поддержкой и в том объеме, которые ему необходимы. Именно поэтому мы регулярно пересматриваем и улучшаем условия наших продуктов", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.Воспользоваться финансированием могут представители малого и среднего бизнеса со сроком регистрации 12 месяцев и более. Направить заемные средства можно на инвестиционные цели, развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств в зависимости от выбранного продукта.

https://ria.ru/20221208/perm-1837315504.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, мсп банк, россия