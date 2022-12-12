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МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования - РИА Новости, 12.12.2022
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МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования
МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования - РИА Новости, 12.12.2022
МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования предпринимателей с 10 до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:38
2022-12-12T14:38
корпорация мсп
мсп банк
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования предпринимателей с 10 до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.Изменения коснулись всей линейки продуктов: Экспресс-поддержка, Экспресс-франшиза, Экспресс-инвест. Воспользоваться новыми условиями смогут и заемщики из регионов, например – из Удмуртии, где действует совместная программа Корпорации МСП и правительства республики, уточняется в сообщении."Наша приоритетная задача – обеспечить бизнес именно той финансовой поддержкой и в том объеме, которые ему необходимы. Именно поэтому мы регулярно пересматриваем и улучшаем условия наших продуктов", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.Воспользоваться финансированием могут представители малого и среднего бизнеса со сроком регистрации 12 месяцев и более. Направить заемные средства можно на инвестиционные цели, развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств в зависимости от выбранного продукта.
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корпорация мсп, мсп банк, россия
Корпорация МСП, МСП Банк, Россия
14:38 12.12.2022
 

МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования предпринимателей с 10 до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Изменения коснулись всей линейки продуктов: Экспресс-поддержка, Экспресс-франшиза, Экспресс-инвест. Воспользоваться новыми условиями смогут и заемщики из регионов, например – из Удмуртии, где действует совместная программа Корпорации МСП и правительства республики, уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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"Наша приоритетная задача – обеспечить бизнес именно той финансовой поддержкой и в том объеме, которые ему необходимы. Именно поэтому мы регулярно пересматриваем и улучшаем условия наших продуктов", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.
Воспользоваться финансированием могут представители малого и среднего бизнеса со сроком регистрации 12 месяцев и более. Направить заемные средства можно на инвестиционные цели, развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств в зависимости от выбранного продукта.
 
Корпорация МСПМСП БанкРоссия
 
 
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