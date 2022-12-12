https://ria.ru/20221212/ekonomiya-1837939250.html
Юрист раскрыла неочевидные способы сэкономить на воде и электричестве
Юрист раскрыла неочевидные способы сэкономить на воде и электричестве - РИА Новости, 12.12.2022
Юрист раскрыла неочевидные способы сэкономить на воде и электричестве
Средние затраты россиян на ЖКХ составляют около десяти процентов дохода. Юрист Елена Кудерко рассказала агентству "Прайм", какие лайфхаки помогут сэкономить на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T02:17
2022-12-12T02:17
2022-12-12T02:17
общество
жкх
елена кудерко
россия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Средние затраты россиян на ЖКХ составляют около десяти процентов дохода. Юрист Елена Кудерко рассказала агентству "Прайм", какие лайфхаки помогут сэкономить на коммунальных услугах.Так, отметила эксперт, подобные способы можно найти в Интернете. Лайфхаки, как и бытовые новинки по типу энергосберегающих ламп в основном направлены на сокращение потребления ресурсов.По словам Кудерко, снизить сумму в квитанции на оплату ЖКХ можно через перерасчет. Управляющая компания изменит размер платежа в связи с низкими температурами воды или батарей, а также при понижении количества зарегистрированных в квартире лиц.Кроме того, добавила юрист, государство предлагает отдельным категориям россиян субсидии на оплату коммунальных услуг. Проверить наличие прав на компенсации можно на портале соцзащиты, подчеркнула Кудерко.
https://ria.ru/20221208/subsidii-1837093447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, елена кудерко, россия
Общество, ЖКХ, Елена Кудерко, Россия
Юрист раскрыла неочевидные способы сэкономить на воде и электричестве
Юрист Кудерко посоветовала требовать от УК перерасчета при холодной воде и батареях
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости.
Средние затраты россиян на ЖКХ составляют около десяти процентов дохода. Юрист Елена Кудерко рассказала
агентству "Прайм", какие лайфхаки помогут сэкономить на коммунальных услугах.
Так, отметила эксперт, подобные способы можно найти в Интернете. Лайфхаки, как и бытовые новинки по типу энергосберегающих ламп в основном направлены на сокращение потребления ресурсов.
По словам Кудерко, снизить сумму в квитанции на оплату ЖКХ можно через перерасчет. Управляющая компания изменит размер платежа в связи с низкими температурами воды или батарей, а также при понижении количества зарегистрированных в квартире лиц.
Кроме того, добавила юрист, государство предлагает отдельным категориям россиян субсидии на оплату коммунальных услуг. Проверить наличие прав на компенсации можно на портале соцзащиты, подчеркнула Кудерко.