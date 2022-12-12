https://ria.ru/20221212/donetsk-1838141747.html

Обстрел ВСУ повредил не менее трех многоквартирных домов в Донецке

Обстрел ВСУ повредил не менее трех многоквартирных домов в Донецке - РИА Новости, 12.12.2022

Обстрел ВСУ повредил не менее трех многоквартирных домов в Донецке

Не менее трех многоквартирных домов пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:37

2022-12-12T17:37

2022-12-12T19:26

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

происшествия

владимир путин

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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Не менее трех многоквартирных домов пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в Telegram.Украинские войска начали обстреливать Донецк с самого утра. По информации представительства Донецкой Народной Республики, огонь по городу, в том числе по Петровскому району, вели из РСЗО "Град". Во время обстрелов было повреждено здание амбулатории № 2.Кулемзин уточнил, что воздушные атаки Украины привели к возгоранию на Донецком энергозаводе. Снаряды также упали на территории типографии "Восток экспресс", погиб мирный житель.Кроме того, украинские войска выпустили боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Кировскому районам Донецка.Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что при обстреле Куйбышевского и Киевского районов погибли три мирных жителя.США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрелов городов Донбасса. ВСУ также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды этого калибра.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html

https://ria.ru/20221212/patriot-1838138673.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

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