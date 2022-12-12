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В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ

В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022

В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:50

2022-12-12T16:50

2022-12-12T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) на территории строительного магазина погиб человек", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет. Позже мэр города добавил, что при обстреле района произошло возгорание на Донецком Энергозаводе, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс".

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