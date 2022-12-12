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В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/donetsk-1838129189.html
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:50
2022-12-12T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) на территории строительного магазина погиб человек", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет. Позже мэр города добавил, что при обстреле района произошло возгорание на Донецком Энергозаводе, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс".
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
украина
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в мире, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
16:50 12.12.2022 (обновлено: 16:52 12.12.2022)
 
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) на территории строительного магазина погиб человек", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет. Позже мэр города добавил, что при обстреле района произошло возгорание на Донецком Энергозаводе, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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