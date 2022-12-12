https://ria.ru/20221212/donetsk-1838075514.html
В Донецке начали монтировать новогоднюю елку
В Донецке начали монтировать новогоднюю елку - РИА Новости, 12.12.2022
В Донецке начали монтировать новогоднюю елку
Работники коммунальных служб Донецка начали монтировать новогоднюю елку, несмотря на обстрелы города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:45
2022-12-12T14:45
2022-12-12T14:45
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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петровский район
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Работники коммунальных служб Донецка начали монтировать новогоднюю елку, несмотря на обстрелы города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Мэр Донецка добавил, что на прилавках магазинов уже появились новогодние подарки и елочные украшения, в витринах и окнах жителей города горят праздничные гирлянды.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о 16 обстрелах Донецка со стороны украинских войск, по Петровскому району города было выпущено шесть ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
В Донецке начали монтировать новогоднюю елку
Мэр Донецка Кулемзин: в городе начали монтировать новогоднюю елку, несмотря на обстрелы