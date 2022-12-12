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В Донецке начали монтировать новогоднюю елку - РИА Новости, 12.12.2022
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В Донецке начали монтировать новогоднюю елку
В Донецке начали монтировать новогоднюю елку - РИА Новости, 12.12.2022
В Донецке начали монтировать новогоднюю елку
Работники коммунальных служб Донецка начали монтировать новогоднюю елку, несмотря на обстрелы города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:45
2022-12-12T14:45
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алексей кулемзин (донецк)
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сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Работники коммунальных служб Донецка начали монтировать новогоднюю елку, несмотря на обстрелы города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Мэр Донецка добавил, что на прилавках магазинов уже появились новогодние подарки и елочные украшения, в витринах и окнах жителей города горят праздничные гирлянды.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о 16 обстрелах Донецка со стороны украинских войск, по Петровскому району города было выпущено шесть ракет из РСЗО "Град".
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
14:45 12.12.2022
 
В Донецке начали монтировать новогоднюю елку

Мэр Донецка Кулемзин: в городе начали монтировать новогоднюю елку, несмотря на обстрелы

© Фото : Алексей Кулемзин/TelegramМонтаж новогодней елки на площади Ленина в Донецке
Монтаж новогодней елки на площади Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Алексей Кулемзин/Telegram
Монтаж новогодней елки на площади Ленина в Донецке
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Работники коммунальных служб Донецка начали монтировать новогоднюю елку, несмотря на обстрелы города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года. Сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника - новогоднюю елку! Бомбежками и обстрелами врагу дончан не сломить и не запугать", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Мэр Донецка добавил, что на прилавках магазинов уже появились новогодние подарки и елочные украшения, в витринах и окнах жителей города горят праздничные гирлянды.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о 16 обстрелах Донецка со стороны украинских войск, по Петровскому району города было выпущено шесть ракет из РСЗО "Град".
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В миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
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